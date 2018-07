Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a solicitat Guvernului României ca la rectificarea bugetară din luna iulie să aloce toți banii necesari pentru demararea lucrărilor de renovare a celor peste 2.500 de școli care zac într-o stare avansată de degradare, nu au toalete, nu au bănci sau apă curentă și nici avize legale de funcționare.

„Au trecut deja 3 săptămâni din vacanța de vară și în numai câteva școli din țară se mai fac mici reparații la școli, de regulă, zugrăveli superficiale. Renovarea școlilor nu se poate face decât în vacanța de vară, căci în restul anului copiii sunt la școală și nu pot umbla printre schele. În primul raport de evaluare întocmit de domnii Vâlcov și Dragnea cu privire la performanțele Guvernului Dăncilă, se recunoștea că Guvernul a reușit să renoveze aproape 2 școli din cele peste 2.500 care au nevoie urgentă de investiții. În ritmul acestea, aritmetica ne spune că Guvernul are nevoie de peste 300 de ani până va rezolva problema infrastructurii școlare învechite din România”, a declarat Dumitru Mihalescul.

Deputatul PNL de Suceava a arătat că nu poate să le solicite administrațiilor publice locale să se implice în acest proces pentru că știe foarte bine că Executivul le-a lăsat fără nici un ban de investiții în acest an, confiscându-le toate excedentele bugetare și uitând să le compenseze pierderile avute prin diminuarea cotelor din impozitul pe venit. „Așadar, banii trebuie să vină de la Guvern, unde, în fiecare an, sunt prinși în buget mulți bani pentru investiții, dar care nu ajung niciodată în școli. Mai mult decât atât, Ministerul Educației Naționale a contractat în anii trecuți împrumuturi rambursabile de sute de milioane de euro, tocmai pentru renovarea rețelei școlare și pentru reducerea analfabetismului în România, dar nu vedem nicio școală schimbată din aceste împrumuturi. Este imperios necesar ca Guvernul să-și concentreze atenția pe școlile din mediul rural, căci acelea au nevoie urgentă de investiții”, a subliniat Mihalescul. El a arătat că tot în mediul rural trebuie aplicate măsuri pentru ca, de la toamnă, toți copiii să meargă la școală, nu doar cei cu o stare materială mai bună. „Elevii, dascălii și infrastructura școlară trebuie să reprezinte prioritatea oricărui guvern responsabil care vrea să conducă România pe un drum corect și să ofere acestei țări o șansă către dezvoltare”, a încheiat Dumitru Mihalescul.