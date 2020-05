Deputatul PNL Dumitru Mihalescul mulțumește tuturor sucevenilor care au contribuit prin comportamentul lor responsabil la depășirea celor mai dificile momente ale crizei sanitare și dă asigurări că cea mai puternică echipă liberală din Moldova va readuce Suceava la normalitate mult mai repede decât au anticipat chiar și cei mai optimiști specialiști.

”Numai după ce Gheorghe Flutur s-a întors acasă, în Bucovina, și a preluat conducerea Consiliului Județean, abia atunci au început să se miște lucrurile și la noi”

,,Suceava are, în opinia mea, cea mai puternică echipă liberală din Moldova, care conduce responsabil atât soarta Consiliului Județean, cât și cele mai multe primării din județ. De fapt, puterea echipei noastre, a PNL, constă în încrederea deosebit de mare pe care ne-o dau sucevenii, nu de ieri sau de azi, ci de câțiva ani buni de zile. În fapt, aprecierea cetățenilor vine ca urmare a muncii pe care au depus-o liberalii atât la Consiliul Județean, prin Gheorghe Flutur, cât și prin primarii de orașe și comune. Nici noi, parlamentarii liberali nu am stat cu mâinile în sân, ci am contribuit cu ceea ce am putut la dezvoltarea județului nostru. Oricine ar veni de la București până în Bucovina, nu are cum să nu constate că, de când conduce PNL Județul Suceava, acesta se dezvoltă mult mai repede decât județele vecine, conduse de ani buni de reprezentații PSD. În timp ce în Suceava se lucrează zi și noapte la infrastructura județeană, municipală și comunală de drumuri și de utilități, se modernizează școli și spitale, în restul Moldovei lucrurile merg într-un ritm cu totul nesatisfăcător. Nu trebuie să uităm că și la noi, la Suceava, lucrurile au fost la fel până în anul 2016, câtă vreme județul a stat în mâinile PSD. Numai după ce Gheorghe Flutur s-a întors acasă, în Bucovina, și a preluat conducerea Consiliului Județean, abia atunci au început să se miște lucrurile și la noi! Dacă uităm acest lucru, atunci suntem condamnați să ne întoarcem la sapa de lemn și la sărăcia cruntă în care ne-a ținut PSD atâta vreme. Sunt prea mulți care ar vrea să dea uitării toată munca din ultimii ani făcută de PNL pentru oameni, atacând pe nedrept și cu tot felul de minciuni munca noastră din ultimii ani. Am toată încrederea că sucevenii nu cad așa de ușor în capcanele întinse de PSD! Apoi, trebuie să spun că succesele Consiliului Județean, ale parlamentarilor PNL și ale bunilor gospodari, primari liberali, au fost posibile pentru că PNL la Suceava este o echipă unită, care de ani buni de zile are un scop comun – să aducem investiții în Suceava și să schimbăm în bine viața oamenilor. Vreau să dau asigurări tuturor adversarilor noștri politici, că echipa liberală din Suceava este mai puternică astăzi decât niciodată și că încrederea foarte mare pe care ne-o acordă sucevenii ne obligă să avem grijă de județul nostru ca de casa noastră. Cei din PSD care visează că ar mai pune iarăși mâna pe Suceava ca să-și bată joc de ea, așa cum au făcut până în anul 2016, le-aș spune să-și pună pofta în cui, pentru că PNL și-a propus ca pentru următorii patru ani să realizeze în județ ceea ce n-au făcut socialiștii în peste 20 de ani”, a declarat Mihalescul.