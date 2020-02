Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, propune populația să poată să-și majoreze contribuțiile la pilonul II de pensii prin viramente voluntare. Într-o interpelare transmisă ministrului muncii și justiției sociale, Violeta Alexandru, deputatul Dumitru Mihalescul arată că pilonul I de pensii va avea, începând cu anul 2030, grave probleme de susținere a unor pensii care să garanteze un trai decent. Mihalescul a arătat că în acest scop s-a organizat și funcționează, începând cu luna aprilie 2008, sistemul de pensii obligatorii administrate privat, Pilonul II. „Din păcate, nici până astăzi nu s-a reușit să se ajungă la nivelul de 6% pentru contribuțiile individuale. Dimpotrivă, fostele guverne au redus această contribuție de la 5,1% la 3,75%. Celelalte sisteme alternative, pensiile facultative sau proaspăt adoptatul sistem al pensiilor ocupaționale, nu vor reuși pe termen scurt și mediu să completeze veniturile din Pilonul I de pensii”, a spus deputatul liberal sucevean. Dumitru Mihalescul a declarată că deși România se confruntă cu severe constrângeri bugetare, iar o majorare a contribuțiilor obligatorii la Pilonul II nu este sustenabilă pe termen scurt, rigiditatea reglementărilor din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat nu permite angajatorilor sau angajaților să vireze în conturile individuale ale administratorilor de pensii sume suplimentare, care să asigure o pensie mai mare la momentul împlinirii vârstei legale de pensionare. Mai mult decât atât, el a arătat că mulți angajatori ar opta să vireze în conturile angajaților sume suplimentare, ca instrument de fidelizare al acestora. „Trebuie amintit faptul că inclusiv Academia Română, în documentul intitulat Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani recomandă flexibilizarea posibilității de a contribui la Pilonul II și majorarea contribuțiilor la aceste fonduri, inclusiv prin posibilitatea transferului economiilor din pensiile facultative.

În acest sens, vă solicit, doamnă ministru, să precizați dacă aveți în vedere să promovați o asemenea deschidere a posibilității sporirii contribuțiilor la Pilonul II și prin alte modalități, nu numai prin transferurile obligatorii”, a încheiat Dumitru Mihalescul.

