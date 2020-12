Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea luarea unor măsuri la nivel de Guvern pentru crearea lanțurilor alimentare scurt „de la fermă la consumator”. Dumitru Mihalescul i-a adresat o întrebare pe această temă ministrului agriculturii, Adrian Oros, în care i-a transmis acestuia că una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă fermierii români este legată de lipsa oportunităților de valorificare a produselor, legume, fructe, produse de origine animală, la prețuri competitive și pe un lanț comercial scurt, de la fermă direct la consumator. „Cei mai mulți producători nu dispun de cantitățile cerute de marile rețele de supermarketuri pentru a putea pătrunde cu produsele pe rafturile marilor magazine. De asemenea, mai știm foarte bine că în cadrul marilor rețele de magazine se impun anumite taxe, pe care fermierii români mici și medii nu le pot susține”, a declarat Mihalescul.

El a adăugat că în plus, valorificarea produselor agro-alimentare prin intermediul piețelor sau târgurilor ocazionale se izbește de problema intermediarilor, care impun fermierilor prețuri sub valoarea costurilor de producție. „Am luat notă cu satisfacție de obiectivele dumneavoastră de susținere a fermierilor români, inclusiv prin realizarea de rețele naționale de colectare, depozitare, procesare și distribuție a produselor românești. Complementar acestui obiectiv, consider că realizarea lanțurilor scurte pentru desfacerea produselor agricole românești trebuie accelerată în perioada imediat următoare”, a adăugat deputatul PNL de Suceava. Dumitru Mihalescul i-a solicitat ministrului agriculturii să precizeze ce măsuri concrete are în vedere pentru realizarea lanțurilor scurte fermier-consumator, astfel încât românii să poată achiziționa mult mai facil legume, fructe, ouă, lapte și alte produse direct de la fermă. De asemenea el vrea să afle dacă ministrul agriculturii consideră ca necesar un set de măsuri financiare pentru stimularea asocierii fermierilor în vederea realizării de unități de desfacere proprii. Nu în ultimul rând, deputatul liberal sucevean a spus că având în vedere faptul că unele produse românești sunt puternic competitive, atât prin preț, cât și prin calitate, vrea să afle ce forme de sprijin are în vedere ministrul agriculturii pentru a-i sprijini pe fermieri să exporte produse finite și semifinite în străinătate.