Acum aproape 2 ani, Cristian Filip, elevul-premiant din judeţul Brăila, a primit cumplita veste că suferă de o formă gravă de cancer, chiar cu o zi înainte de a-şi cunoaşte noii colegi de liceu. După şedinţe dure de chimioterapie, operaţii şi dureri îngrozitoare şi multe lacrimi, Cristian a ieşit invingător în lupta cu CANCERUL, susţinut de zeci de mii de români care au donat pentru viaţa lui.

Totul a început cu o banală temperature în timpul nopţii de 13 septembrie 2015, dar nici prin cap nu îi trecea băiatului că ar putea să sufere de o maladie atât de gravă, mai ales că iubea sportul, mânca sănătos şi avea mare grijă de corpul lui. Trebuia să ajungă la festivitatea de începere a noului an, însă a făcut cale întoarsă, iar drumul lui s-a oprit într-un spital din Bucureşti. După investigaţii amănunţite şi un tratament de 3 saptămâni, doctorii i-au spus sec: “Nu prea mai are multe şanse să trăiască, boala e foarte avansată. Lasaţi-l să se bucure de ultimele clipe, acasă!”.

Părinţii erau pur şi simplu şocaţi la auzul acestor vorbe, nu au vrut nici în ruptul capului să accepte cruntul destin şi au cerut ajutor în mai multe ţări din afară României. Au trimis actele medicale în Germania, Italia şi în Turcia, iar cel mai rapid răspuns a venit de la o clinică din Istanbul. Nu au stat să zăbovească şi au urcat în primul avion pentru a-şi salva copilul.

După 2 zile de la internare, Cristian a fost operat, extirpându-i-se de pe o coastă tumora numită Sarcom Ewing şi a început şedinţele de chimioterapie şi radioterapie. Niciodată nu a apucat să se gândească la gravitatea problemei, se gândea doar la rezolvare şi cum să nu-şi rănească persoanele iubite, care se rugau pentru el.

Între şedinţele de chimioterapie, îşi coordona campania de strângere de fonduri în mediul online

Timpul trecea iar părinţii rămâneau în urmă cu plata facturilor medicale. Între şedinţele de chimioterapie şi investigaţii, Cristian vorbea cu oamenii pe Internet şi îi ruga să-l ajute. O facea singur, fără ajutorul nimănui, deoarece părinţii au vândut tot, s-au împrumutat pentru a-şi salva fiul. La un moment dat, nu a mai rezistat să joace acest dublu rol, deoarece trebuia să se concentreze strict pe tratarea bolii lui, şi a apelat la sprijinul Asociaţiei “Salvează o inimă”. De atunci încolo, zeci de mii de oameni din România au fost sensibilizaţi de drama prin care trece Cristian şi au contribuit financiar pentru achitarea tratamentului.

Din nefericire, tratamentul aplicat nu îşi facea efectul, iar vindecarea bătea pasul pe loc. Au fost nevoiţi să schimbe clinica, astfel au ajuns la Spitalul Medical Park din Istanbul, acolo unde mai mulţi copii din România au reuşit să învingă cancerul. După alte investigaţii amănunţite, doctorii au hotărât ca băiatul să fie supus unei alte intervenţii chirurgicale, operaţie care a durat mai bine de 7 ore, pe care părinţii le-au simţit cât o viaţă. Într-un final, chirurgul a ieşit din sala de operaţie, şi-a scos masca şi s-a luminat la faţă. “Cristi va fi bine, nu am mai văzut atâta forţă şi dorinţă de viaţa”, au fost vorbele acestuia, care le-au dat putere părinţilor.

Următoarea etapă, şi ultima de altfel, a fost transplantul de celule stem, menit să îi refacă sistemul imunitar compromis de atâtea şedinţe de chimioterapie. Totul a decurs foarte bine, analizele medicale s-au îmbunătăţit de la o zi la alta, iar doctorul i-a spus zâmbind: “Ei bine, dragă prietene, te anunţ că eşti un mare învingător şi poţi pleca acasă liniştit! Ne vedem la controalele periodice!”

“Nu credeam că o să scap cu viaţă din acest coşmar”

“Viaţa m-a pus la grele încercări, dar această cruntă experienţă m-a învăţat să iubesc mai mult viaţa, pe cei dragi, chiar şi pe necunoscuţi. În ţară mi s-a spus că pot pleca acasă deoarece nu mai am mult timp de trăit şi e mai bine să mă bucur de ultimele clipe în sânul familiei. Nu voiam să accept că viaţa e atât de crudă, atât de cinică, încât să mă distrugă ca măcar să pot lupta. Am decis să nu mă las, am cerut ajutor peste hotare şi Dumnezeu m-a lăsat pe mâna doctorilor de la Spitalul Medical Park din Istanbul, care mi-au redat viaţa. Am simţit cum Dumnezeu îmi veghează fiecare pas spre vindecare şi cum lucrează prin aceşti excepţionali doctori. Tot ce îmi doresc acum este să reiau şcoala, să învăţ la fel de bine şi să devin într-o bună zi doctor, astfel încât să am ocazia de a salva la rândul meu vieţi”, declară Cristian Filip, adolescentul care a învins cancerul după 2 ani de tratament.

Asociația “Salvează o inimă”, înființată pe data de 17 decembrie 2012, a reușit să salveze, până în prezent, peste 220 de copii cu malformații grave. La campaniile umanitare organizate de Asociație, s-au alăturat peste 60.000 de persoane și companii românești și internaționale, înregistrându-se pe platforma online donații peste 1.935.000 de Euro şi peste 550.000 de Euro din campanii de donaţii prin SMS. Pentru merite deosebite, Asociația “Salvează o inimă” a fost nominalizată la mai multe gale importante dedicate ONG-urilor, printre care amintim: Gala “Oameni pentru Oameni” (2014, 2015 și 2016), Gala “Societății Civile” (2016 şi 2017), Gala “Oamenii Timpului” (2015) și Gala “Zece Oameni de Valoare” (2016).