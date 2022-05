După doi ani de pandemie, Constanța dă #ReStart evenimentelor sportive de masă. În data de 21 mai 2022, pe plaja NeverSea din Constanța, va avea loc a VII-a ediție a Maratonului Nisipului, cea mai mare competiţie de anduranţă din Europa desfășurată integral pe nisip.

Evenimentul sportiv internațional este organizat de Asociația Sportivă “SanaSport” , în parteneriat cu Primăria Constanța, Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța, și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral. Maratonul Nisipului, care se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță, conține patru probe competitive (maraton, semimaraton, cursa de 10km și de 5 km) și două curse populare – crosul Family Run și Campionii Școlii, care au menirea de a-i aduce mai aproape de sport, atât pe părinți, cât mai ales pe copiii acestora și de a lupta împotriva cancerului prin asigurarea de tratamente medicale la domiciliu pentru copii din județul Constanța – proiectul social inițiat de către Asociația “Dăruiește Aripi”.

“După doi ani foarte grei, în care fiecare dintre noi am fost constrânși să renunțăm la multe hobby-uri și activități relaxante din cauza pandemiei Covid-19, iată că în 2022 am reușit să dăm #Restart sportului de masă și vom alerga împreună cu sute de sportivi amatori și profesioniști la cea mai mare competiție de anduranță din Europa desfășurată integral pe nisip, Maratonul Nisipului. În acest an avem o schimbare notabilă față de anii anteriori, și anume locul de desfășurare nu o sa mai fie stațiunea Mamaia, cum i-am obișnuit până acum pe participanți, ci plaja NeverSea din Constanta. Tot ce ne dorim este să vedem fețe zâmbitoare din nou, să ne bucurăm de mare, de soare și de prietenii pe care nu i-am văzut de o perioada lungă de timp. Așadar, invităm constănțenii să sărbătorim împreuna Ziua Municipiului Constanța și să strigăm: La mulți ani, Elena! La mulți ani, Constantin! La mulți ani, Constanța! La mulți ani Maratonul Nisipului!”, declară Daniel Antonaru, președintele Asociației “SanaSport” și organizatorul evenimentului internațional “Maratonul Nisipului”.

Înscrierile la Maratonul Nisipului 2022 se pot face pe www.maratonulnisipului.ro.

Asociaţia Sportivă SanaSport este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în 2013, care are ca obiective majore promovarea importanței sportului pentru societate și îmbunătățirea condiției fizice și a stării de sănătate în rândul locuitorilor din municipiul Constanța. SanaSport organizează în fiecare duminică, începând cu ora 9.00, alergări de anduranță pe nisip, punctul de întâlnire fiind parcarea de la Aqua Magic din stațiunea Mamaia. Până în prezent peste 500 de iubitori ai sportului au răspuns invitației membrilor SanaSport și au rezonat cu motto-ul Asociației: “Încetează să mai fabrici scuze, aleargă pur și simplu!”. Pentru proiectele sale social-sportive, Asociația “Sanasport” a fost nominalizată la Gala “Zece Oameni de Valoare pentru Constanta” (secțiunea Sport), edițiile 2016 şi 2017.