Dupa 200 de ani in care a fost interzis ca orice reprezentant al Marinei SUA sa poarte umbrela, in timp ce se afla in uniforma de serviciu, legea permite din acest an umbrelele. In trecut, doar femeile din marina aveau voie sa poarte astfel de accesorii.

Acum au voie si barbatii sa poarte umbrele, insa in anumite conditii. Toate trebuie sa fie simple, negre cu manere din aur sau argint, pliabile, pentru a se adapta tinutei.

Politica revizuita a umbrelelor este doar una dintre deciziile luate de Consiliul Uniform al Corpului Marin in septembrie anul acesta. O alta schimbare majora este ca reprezentantii de sex feminin pot purta acum si cercei de aur sau cercei de argint cat timp se afla la datorie. In plus, s-au introdus si uniformele cu rochie.

La fel ca in toate aspectele referitoare la uniforme, comandantul Corpului Marin, generalul David Berger, a fost cel care a luat decizia de a permite in sfarsit reprezentantilor sa foloseasca umbrele.

Din pacate, puscasii marini nu pot inca folosi umbrele in uniformele lor de camuflaj, asa ca sectiunea Devil Dogs vor continua sa se ude pana la piele de fiecare data cand sunt pe teren pentru antrenamente sau operatii.

Dupa cum am mentionat anterior, consiliul de uniforma a facut alte cateva modificari cu privire la ceea ce pot purta puscasii marini: abordand si obiecte cum ar fi cerceii. In mod tipic mesajul Marinei intra in detalii minutioase cu privire la cerceii care sunt acceptabili: „Cercei mici, lustruiti, aurii, galbeni sau argintii, cu bile sau elemente rotunjite (post, surub, sau agrafa), fara a depasi 6 milimetri (aproximativ 1/4 inci) in diametru, alaturi de rochia alb albastra.

Ba mai mult, mesajul aprofundeaza si mai puternic detaliile specifice despre momentul si modul in care puscasii marini de sex feminin pot purta cozi. Se accepta doar parul prins in coada de tip ponytail in timpul prezentarilor oficiale, promitand o noua imagine grafica a formatiei in aceasta privinta.

De ce erau interzise toate acestea pana acum?

Atunci cand discutam de Marina, discutam de una dintre cele mai stricte formatiuni militare. Regulile aici sunt incredibil de bine stabilite si nu au exceptii. Pentru o prezentare grafica a formatiunii cat mai potrivita, acestia trebuie sa stea in pozitie de drepti, la fiecare prezentare, astfel de accesorii fiind considerate a strica imaginea de ansamblu.

Chiar daca vremea era nefavorabila, faptul ca puscasii marini stateau nemiscati, neclindid nici macar un deget in fata ploilor torentiale ce ii afundau in apa, acest lucru da dovada de seriozitate si supunere, de loialitate. De aceea accesoriile si lucrurile care ar putea distrage atentia de la principalele valori ale Marinei erau interzise.