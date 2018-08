Un tânăr de 18 ani, fără permis și sub influența băuturilor alcoolice, s-a ales cu dosar penal după ce i-a sustras mașina mamei sale și a ajuns cu aceasta într-un șanț. La primele ore ale zilei de luni, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a identificat pe un drum comunal din Horodnic de Jos un autoturism care a derapat și a intrat într-un șanț de pe marginea părții carosabile.

Șoferul a fost identificat de polițiști ca fiind un tânăr, de 18 ani, din comuna Horodnic de Sus. Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au prelevat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în noaptea de duminică spre luni, după ce a consumat băuturi alcoolice, tânărul a sustras fără permisiunea mamei sale autoturismul și a condus vehiculul pe raza localității. În urma incidentului, nu au rezultat victime, ci doar avarierea autoturismului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și ,,furt în scop de folosință“, ce va fi soluționat procedural.