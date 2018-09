După ce Iulia Albu a comentat cu ochi critici, pe blogul personal, una dintre cele mai recente apariții în public ale cântăreței Andreea Bălan, susținând cu tărie că aceasta ar avea nevoie neapărat de un stilist, replica artistei nu s-a lăsat așteptată prea mult timp. Andreea susține că Iulia Albu recurge la aceste critici la adresa vedetelor autohtone din dorință de publicitate și că acesta este principalul motiv pentru care comentează ținute, notează click.ro.

„Înțeleg că Iulia Albu are nevoie publicitate și că jignește pentru a apărea în presă, dar înainte de a comenta, îi recomand să se documenteze mai bine și să ajungă și ea în 2018. De 1 an si jumatate lucrez cu una dintre cele mai bune stiliste din Romania, Ema Baniță, si de atunci am fost constant lăudată pentru ținutele mele impecabile”, a fost mesajul Andreei Bălan, potrivit sursei citate. „Ținuta la care ea face referire este o ținută completă Asos, care îmi vine foarte bine”, a mai adăugat artista.

