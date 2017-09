În urmă cu mai bine de o lună, Monica Anghel a suferit o intervenție chirurgicală la coloană. Artista se află în etapa de recuperare și a mărturisit că aceasta merge extrem de bine, rezultatele cunoscându-se de la o zi la alta. Mai mult decât atât, cântăreața dorește să uimească lumea cu noua sa tranformare după ce va slăbi câteva kilograme bune, potrivit click.ro.

Monica a început recuperarea de o săptămână, iar medicul ei spune că face progrese de la o zi la alta. ”Merge foarte, foarte bine. Am fost întrebată de foarte mulți oameni de ce nu m-am dus să fac recuperare în alte părți, dar am ales să vin aici pentru că medicii îmi cunosc istoricul meu medical. Mă simt din ce în ce mai bine, asta-i important. E foarte important să ai răbdare ca să poți să te recuperezi cum trebuie. Nu am călătorit vara aceasta, am fost o săptămână la mare la indicația medicului”, a spus Monica Anghel încrezătoare la emisiunea ”La Măruță”, conform sursei citate.

