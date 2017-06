După mai bine de 350 de ani, sâmbătă a fost oficiată o slujbă religioasă în capela Cetățenii de Scaun a Sucevei. Prima ediție a „Programului Ștefanian” a debutat sâmbătă cu oficierea unei slujbe de pomenire pentru toți domnii Moldovei și o slujbă pentru Sfântul Ștefan cel Mare în Paraclisul Cetății de Scaun. Programul Ștefanian este organizat de Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei, cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Slujba religioasă a fost oficiată preoţii Vasile Baltag, Gheorghe Moroşanu și Gabriel Herea. La slujbă au asistat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, administratorul public al județului, dar și mai mulți turiști aflați în cetate.

În cuvântul său, preotul sucevean Vasile Baltag a declarat că slujba oficiată sâmbătă reprezintă un act de responsabilitate creștină față de ci care au marcat istoria acestor meleaguri.

La rândul său, șeful administrației județene s-a declarat împlinit de faptul că a putut să participe la acest moment. „Este obligația noastră de creștini, de români, să aducem un omagiu celor care au condus Moldova timp de 361 de ani”, a subliniat Flutur.



Pentru ziua de duminică, 25 iunie a.c. „Programul Ștefanian” continuă de la ora 15:00, în incinta Cetății de Scaun, cu un recital de pian susținut de profesorul Johannes Onesciuc de la Colegiul Național de Artă Ciprian Porumbescu. Apoi, tot în cetate, de la ora 17:00 va începe primirea mesajelor ctitoriilor ștefaniene, după care, de la ora 17:30 va avea loc lansarea Vinului Domnesc al Cetății de Scaun a Sucevei. Programul continuă, de la ora 18:40, cu piesa de teatru „Apus de Soare”, de Barbu Ștefănescu Delavrancea. În paralel cu programul menționat va avea loc transmisiune live la Realitatea TV.

Pentru zilele următoare „Programul Ștefanian” mai include:

26 iunie – ora 18:00 , Proiecție film: Frații Jderi, Muzeul de Istorie.

27 iunie – ora 14:30, Vernisajul expoziției Măsuri și proporții la Pătrăuți. Aspecte geometrice ale științei și artei construcției în Moldova Sfântului Ștefan cel Mare, Muzeul de Istorie.

– ora 18:00, Proiecție film: Ștefan cel Mare, Muzeul de Istorie.

2 iulie – Slujbă religioasă la Mănăstirea Putna

În ziua de 25 iunie 2017, între orele 15:00 -21:00, în cadrul Programului Ștefanian intrarea la evenimentele culturale de la Cetatea de Scaun a Sucevei este gratuită.