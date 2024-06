Dupa o absenta de 10 ani in politica Marius Vatavu, fostul Director al Postei Romane , revine cu un mesaj politic de sustinere pentru un candidat independent ,de dreapta , Vlad Dan Gheorghe pentru alegerile europarlamentare.

Domnule Vatavu, iată-vă din nou în politică și suprinzător ca susținător al unui candidat independent la alegerile europarlamentare, Vlad Dan Gheorghe. Ce v-a demermint să faceți această alegere?

Ne aflam in fata unei oferte slaba a partidelor politice pentru alegerile europarlamentare. Plasarea lui Virgil Popescu pe lista europarlamentara a aliantei guvernamentale e de-a dreptul socanta, avand in vedere slaba gestionare a situatiei din energie. Intrucat alegerile europarlmentare nu sunt despre partide ci si despre oamenii care ne vom reprezenta la Bruxelles, am luat decizia de a sprijini un candidat independent pe care nu-l cunosc personal dar care, din punctul meu de vedere, a avut o prestatie buna in prezentul mandat. In plus, situatia electorala speciala creata prin absenta unui candidat AUR la Presedintia judetului, creaza premisa ca judetul Suceava sa devina unul din judetele fanion al miscarii Sosoaca in Romania, de aceea e util sa ne uitam si la candidatii independenti in momentul in care apar dezamagiri partinice.

Credeți că ce se întâmplă acum pe piața politică cu partidele mari creează confuzie în rândul electoratului?

Aglutinarea pe liste comune a partidelor guvernamentale antagonice din punct ideologic pune intr-o situatie delicata electoratele celor 2 partide. Se poate intelege presupusul interes electoral pentru o formula zdrobitoare pe modelul USL si implicit demoralizatoare, dar cea care trebuie sa primeze e legatura cu propriul electorat si nu un succes electoral vremelnic. In plus combinarea celor 2 tipuri de alegeri locale si europarlamentare creaza o stara confuza. Daca se va face un film despre aceste alegeri se va numi cu siguranta “ Smecherii si gospodarii” in care unii smecheri cu performanta politica modesta de pe lista de la europarlmentare incearca sa se ascunda dupa alesii locali cu succese administrative in comunitatile lor. De altfel, ar fi o fotografie comica sa ne imaginam impactul la nivelul echipelor de campanie ale celor doua partide care dimineata se contreaza, iar la pranz trebuie sa mearga impreuna.

Ce-l recomanda pe Vlad Dan Gheorghe?

Sunt convins ca sunt multi oameni in Suceava care ar sustine un om de dreapta care si-a facut datoria in PE, daca i-ar cunoaste activitatea. Am sa amintesc pe scurt doar 3 dintre ele. In 2023 la solicitarea europarlamentarului Vlad Gheorghe s-a deplasat la Suceava o misiune a Parlamentului European care sa verifice taierilor ilegale de padure in urma petitiilor unor activisti de mediu printre care si Daniel Bodnar. Din aceasta delegatie au facut parte europarlamentari de la toate grupurile politice. Ulterior pe aceasta directie a avut un amendament care a contribuit la institutionalizarea Procurorului verde european si la inasprirea sanctiunilor pentru taierile ilegale. O alta zona pe care a tratat-o intr-un mod special a fost cea a securitatii rutiere. In calitate de Raportor a initiat o rezolutie privind siguranra parcarilor in UE, o alta rezolutie privind manipularea vehiculelor grele de marfa .Mai sunt si altele de adaugat. In 2023 a venit recunoasterea activitatii lui, fost singurul europarlamentar premiat la MEP AWARS. A luat Premiul Parlamentului European pentru “Promovarea Valorilor Europene”, desi nu a avut un mandat complet, intrand mai tarziu in PE. In plus, pe langa activitatea specifica, a fost in ultimii ani unul dintre cei mai buni comunicatori catre public al sintezelor lucrarilor din plen ale PE, de altfel paginile lui de socializare sunt urmarite de foarte multa lume. Mai sunt si alte chestiuni, care tin de pozitionari politice, dar acestea o sa le abordez cu proxima ocazie.