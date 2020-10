Elite Business Women, una dintre cele mai puternice Cluburi de antreprenoriat feminin din Europa lansează un program de formare, mentorat și sprijinire a accesului către management pentru femeile din toate mediile în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM). Această inițiativă va uni femeile și organizațiile din țările din Europa și Consiliul de Cooperare al Golfului.

”Pe tot parcursul educației, fetele și femeile se abat în mod sistematic de la anumite domenii, precum știința și matematica, limitându-și formarea și opțiunile pentru a-și desfășura activitatea în aceste domenii doar ca persoane adulte. Femeile reprezintă doar 28% din forța de muncă în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM), numărul bărbaților depășind cu mult numărul femeilor care se specializează în majoritatea domeniilor STEM în perioada facultății. Decalajul dintre femei și bărbați este deosebit de mare în unele dintre cele mai bine plătite profesii ale viitorului, care se dezvoltă într-un ritm accelerat, precum informatica și ingineria”, a declarat Bianca Tudor, Fondator și CEO al Elite Business Women.

”În ultimele șase luni, am organizat în mediul online o serie de evenimente de networking, care ne-au permis să ne conectăm cu femei-lider din întreaga lume și să punem bazele incubatorului Women in STEM. Suntem onorați să avem alături antreprenori și profesioniști remarcabili, adevărați pionieri în domeniile lor, nu doar pentru a aduce în prim-plan acest subiect foarte important, dar, totodată, pentru a depune eforturi susținute în a aduce un plus de valoare în viața fetelor și femeilor de pretutindeni”, a adăugat Bianca Tudor.

Proiectul va începe cu un program de mentorat online, urmat de o campanie de strângere de fonduri pentru a pune bazele primului incubator de business Women in STEM

Elite Business Women a organizat pe perioada pandemiei, în mediul online, 10 evenimente internaționale de business, reunind în perioada martie-octombrie 2020 peste 600 de companii, cu obiectivul de a conecta și a ajuta IMM-urile să supraviețuiască perioadei de criză și pentru a sprijini colaborarea și internaționalizarea activităților, cu scopul general de a dezvolta antreprenoriatul feminin. IMM-urile sunt deosebit de expuse riscului de eșec ca urmare a măsurilor de protecție împotriva noului coronavirus și reprezintă 75 % din totalul locurilor de muncă din sectoarele afectate în mod direct. Această inițiativă a atras participarea și interesul companiilor din Bahrain, Arabia Saudită, Liban, Dubai, Marea Britanie, România, Polonia, Italia și Ungaria.

„Un studiu efectuat de către Autoritatea pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii în aprilie 2020 a demonstrat că 95% dintre companii au înregistrat o reducere a operațiunilor, 23% au raportat o pierdere de până la 100% a comenzilor pentru export, 92% au înregistrat blocaje ale lanțului de aprovizionare, 48% au disponibilizat angajați, iar 89% se confruntă cu probleme financiare”, a mai spus Bianca Tudor.

Elite Business Women a sprijinit antreprenorii IMM-urilor cu următoarele obiective:

Să creeze și să-și consolideze relațiile de afaceri

Să poată obține informații utile de la alți antreprenori ELITE

Să dobândească acces la diferite oportunități de afaceri

Să se genereze recomandări, să crească numărul parteneriatelor de afaceri și a tranzacțiilor

Să împărtășească experiențe de afaceri și să își extindă know-how-ul

Să crească profilul de afaceri al acestora

Să crească vizibilitatea brand-urilor

Să fie în permanență informați în cee ace privește tendințele mediului economic

În luna mai, Elite Business Women a lansat, de asemenea, Grupul de Cooperare pentru Femei EU-GCC-Levant și a început să creeze parteneriate cu organizația de femei din Orientul Mijlociu. Grupul nu se limitează doar la organizațiile de femei, ci este deschis cooperării cu diverse instituții guvernamentale și neguvernamentale. Obiectivul este de a reuni organizațiile pentru acrea secțiuni tematice axate pe probleme specifice și cooperare, precum și de a baze bazele unor proiecte pe termen lung.

Profităm de această ocazie pentru a vă invita să vă alăturați incubatorului Women in STEM prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail contact@ebw.business.

Cu ajutorul sprijinului mass-media, am dori, de asemenea, să îi invităm pe toți cei interesați să construiască împreună proiecte de cooperare între țările din Europa și din Golf, proiecte pentru dezvoltarea femeilor, ale căror efecte vor fi benefice pentru toate părțile implicate.

Despre Elite Business Women

În cadrul EBW, credem cu tărie în crearea de ecosisteme cu rolul de a educa și a încuraja antreprenorii, credem în conceptul de antreprenoriat ca motor economic global și în ideea de colaborare ca un nou model de afaceri pentru a genera prosperitatea. Ne-am început călătoria în 2015 cu misiunea de a conecta IMM-urile și de a dezvolta antreprenoriatul feminin. Șase ani mai târziu am pus bazele Elite Business Clubs în UE și GCC, o rețea de 12.000 de companii în cadrul a 11 cluburi de business, un concept de economie colaborativă cu obiectivul de a genera microburse pentru start-up-urile ale căror baze au fost puse de către femei – Fondul de Investiții Elite Business Women și un grup-suport pentru colaborare la nivel global- Grupul EU-GCC Women’s Cooperation.