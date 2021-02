În municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a coborît de la 2,32 la 2,21 la mia de locuitori. La Rădăuți, incidența este de 2,02, la Vatra Dornei de 1,88, la Fălticeni, de 1,35, iar la Cîmpulung, de 1. Rate de infectare de peste 3 se înregistrează în orașul Siret – 3,02 și în comunele Adîncata – 4,55, Mușenița – 3,83 și Șcheia – 3,49. Șaisprezece localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus. Acestea sînt: Boroaia, Botoșana, Breaza, Bunești, Cacica, Drăgușeni, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Pîrteștii de Jos, Putna, Slatina, Solca, Stroiești, Ulma, Vadu Moldovei și Valea Moldovei.

