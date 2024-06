Emisiuni pline de staruri, difuzate de luni până vineri de la 20:00, în perioada 1 iulie – 9 august.

Pregătește-te pentru o vară plină de divertisment imbatabil deoarece E! lansează în luna iulie E!-Lympics. Difuzată în același timp cu evenimentul sportiv mondial, E! scoate la încălzire propria sa gamă plină de celebrități, care te va ține lipit de ecran garantat.

Telespectatorii se pot scufunda în difuzări cvadruple ale emisiunilor de tip reality TV preferate, cu cele mai bune farse, pline de intrigi și multe altele. Emisiunile vor fi difuzate la E! în fiecare după-amiază de luni până vineri, din 1 iulie până la 9 august, la ora 20:00.

Programele ce vor evoula în cadrul E!-Lympics sunt:

1.Celebrity Prank Wars – Fiecare episod din Celebrity Prank Wars va prezenta două celebrități noi care planifică, complotează și comit unele dintre cele mai amuzante, memorabile și virale farse reciproce în speranța de a câștiga războiului farselor.

2. House of Villains – Găzduită de Joel McHale, House of Villains aduce sub un singur acoperiș zece dintre cei mai emblematici și infami răufăcători ai televiziunii de tip reality, unde trebuie să depășească și să se depășească reciproc printr-o serie de provocări pentru a câștiga un premiu în bani și titlul de „ Cel mai mare răufăcător al Americii”.

3. Botched – Medicii de renume mondial Paul Nassif și Terry Dubrow – cei mai buni dintre cei mai buni și lideri în domeniul lor – sunt însărcinați cu unele dintre cele mai dificile operații ale carierei lor atunci când încercă să inverseze efectele operațiilor estetice eșuate.

4. Keeping Up with The Kardashians – Un serial de tip reality fenomen care impune tendințe, urmărește una dintre cele mai cunoscute familii de la Hollywood, în timp ce membrii săi caută faima, averea și fericirea. Căsătoriile, despărțirile, bebelușii și construcția imperiilor media și stilului sunt toate expuse pe larg, deoarece familia nu ascunde nimic de camerele de filmat. De la Kim, Khloe, Kourtney, Kris și alții, aceasta este o kasă ku karactere diverse de care publicul nu se poate sătura!

5. Celebrity Beef – Toată lumea iubește un conflict savuros… mai ales când sunt implicate celebrități! Joel McHale revine în calitate de gazdă a acestei confruntări în bucătărie a vedetelor. În fiecare săptămână, două celebrități se vor înfrunta față în față având cuțite în mână și condimente pe suport, gata să gătească cel mai bun fel de mâncare de la Hollywood. Joel acționează ca procuror, judecător și juriu, încununând în cele din urmă o celebritate câștigătoarea și ajutând concurenții să renunțe la conflict odată pentru totdeauna.

6. Celebrity Game Face – Kevin Hart vă invită la o noapte de distracție și jocuri revoltătoare și imprevizibile cu prietenii săi celebri, toți aflându-se în propriile case. Priviți cum aceste cupluri se întrec pentru a realiza provocări ciudate care le vor testa abilitățile și relațiile. Este o seară clasică de jocuri pe care doar Kevin Hart o poate găzdui.

7. Overserved with Lisa Vanderpump – Lisa Vanderpump invită telespectatorii să i se alăture la o serie de petreceri intime în aer liber cu invitați celebri.

8. Hollywood Medium – Tyler este un clarvăzător și medium din Hanford, un mic oraș religios și social conservator din California de Nord. Cu capacitatea de „intuiție medicală”, Tyler intră în contact cu spiritele decedatului și vede în viitor, dar este capabil să evalueze și sănătatea oamenilor și să detecteze ce probleme ar putea avea.

E!-Lympics aduce pe micile ecrane fiorul victoriei și agonia înfrângerilor hilare, în timp ce vedetele se angajează în războaie de farse memorabile, experiențe intense și petreceri pline de farmec. Aceste programe de la E! promit un amestec perfect de emoție și dramă pentru toată lumea.

Urmăriți E! de luni până vineri, pentru seri pline de porții cvadruple ale celor mai distractive și scandaloase emisiuni. E-Lympics vă va oferi șansa de a vă încuraja vedetele preferate, în timp ce concurează în moduri nemaivăzute până acum!

Urmărește E!-Lympics de luni până vineri, de la 1 iulie până pe 9 august, de la ora 20:00, doar la E!

BOTCHED – Season: 6 – Pictured: (l-r) Dr. Terry Dubrow, Dr. Paul Nassif – (Photo by: Trae Patton/E! Entertainment)