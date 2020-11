Excelența Sa David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în România, a efectuat astăzi o vizită oficială la Galați, pentru a marca aniversarea a 127 de ani de la nașterea lui Reuven Rubin, primul Ambasador al Israelului în România și totodată cel mai cunoscut pictor israelian în lume.

Cu sprijinul Fundației Magna Cum Laude-Reut și al autorităților locale, Ambasada a reușit să găsească locuința în care fostul diplomat s-a născut, în orașul Galați, iar E.S. dl.David Saranga a mers să o viziteze. În contextul acestei vizite, domnul Ambasador a plasat o placă memorială dedicată lui Reuven Rubin, pe clădirea Muzeului de Artă Vizuală din Galați.

Domnul Ambasador David Saranga: ” Mă bucur că am avut ocazia să vin la Galați și să-l omagiez pe Reuven Rubin, primul Ambasador al Israelului în România. Am marcat aniversarea nașterii lui Rubin amplasând o placă memorială pe clădirea Muzeului de Artă Vizuală din oraș deoarece este un motiv de mândrie atât pentru Israel cât și pentru România faptul că unul dintre cei mai cunoscuți pictori israelieni din lume s-a născut la Galați. Și, mai important, mandatul lui Rubin ca prim Ambasador al Israelului în România a însemnat debutul prieteniei extraordinare dintre țările noastre. Am discutat cu primarul orașului, domnul Ionuț Pucheanu, și cu președintele Consiliului Județean, domnul Costel Fotea, despre posibilitatea amplasării unui monument în memoria lui Rubin și, de asemenea, despre redenumirea străzii pe care se află casa natală a acestuia”.

Scurtă biografie a lui Reuven Rubin

Născut în 1893 sub numele de Rivn Zelicovici, pe strada Israelită din Galați, Reuven Rubin a fost al optulea într-o familie cu 13 copii. La 19 ani a plecat la Ierusalim pentru a studia la Academia de Arte și Design ‘Bezalel’. A revenit în România la începutul Primului Război Mondial și a rămas până la finalul acestuia. Apoi, în 1923 s-a stabilit definitiv în Israel.

În anul 1948, după declararea independenţei Israelului, Reuven Rubin este acreditat ca prim diplomat al noului stat în România, până în anul 1950.

A murit în 1974, la Tel Aviv. Reședința sa, devenită muzeu, îi găzduiește operele. Mai multe picturi valoroase semnate de el se găsesc și în România.

