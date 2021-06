Astăzi, de Ziua Internațională a Mediului, Asociația Act for Tomorrow, alături de Kaufland România și în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române”, a lansat prima ambarcațiune din Europa, 100% electrică, cu zero emisii de carbon, care colectează deșeurile din apă, într-o acțiune de ecologizare a lacului Tărlung – Săcele, din județul Brașov.

În cadrul evenimentului au fost prezenți Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, Directorul General al Administrației Naționale ”Apele Române”, Laszlo Barabas, Președintele Asociației Act for Tomorrow, Andrei Coșuleanu, precum și CSR Manager Kaufland Romania, Anna Katharina Scheidereiter.

Anul acesta, tema aleasă pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Mediului este „Restaurarea ecosistemelor”.

”România ar avea nevoie de o zi a mediului în fiecare zi, până când toate deșeurile ar ajunge la reciclare și nu în apele țării, în păduri sau în alte zone naturale. Dacă fiecare dintre noi am avea grijă de fiecare deșeu pe care îl producem, mediul înconjurător ar fi cu mult mai apărat de efectele nocive ale plasticului și ale altor deșeuri. Am lansat astăzi în premieră în România și în Europa o ambarcațiune 100% electrică destinată colectării deșeurilor din apele României. Aceasta aduce inovație în sprijinul protecției mediului și este, fără îndoială, de mare ajutor în ecologizarea cu zero emisii a lacurilor. Schimbarea mentalităților este la fel de importantă ca tehnologia și doar cele două ne vor duce spre orașe și peisaje curate și plăcute ochiului”, a declarat ministrul Barna Tánczos.

Ambarcațiunea, denumită EBISU, după zeul japonez considerat protectorul apelor, este compusă dintr-un motor electric, alimentat cu energie din baterii model Tesla 3. Noutatea constă în încărcarea directă de la panourile solare, care îi conferă independenţă deplină în procesul de colectare a deşeurilor. EBISU poate colecta deşeuri de tip plastic, metal, sticlă, textile, cu o lăţime de până la 80 cm, care sunt sortate și ulterior merg spre reciclare.

„În cadrul acțiunilor de ecologizare pe care le-am desfășurat în ultimii 3 ani prin Programul Acționăm pentru Ape, pe cele mai importante ape din România, am constatat necesitatea unei ambarcațiuni care să poată curăța deșeurile in apele de adâncime mare, în care exista acumulări excesive de deșeuri. Am proiectat aceasta ambarcațiune unică la nivel European, de la zero, asamblată 100% în România. Ebisu reprezintă o realizare majoră pentru eforturile de protejare a mediului și în special a apelor de pe teritoriul țării noastre. Această ambarcațiune este un pas înainte în termeni de inovație adusă în acest sector și ne bucurăm că România devine astfel un model la nivel european. Noi sperăm ca această inițiativă să fie scalată și utilizată ori de câte ori există acumulări excesive de deșeuri.” a declarat Andrei Coșuleanu, Președintele Act for Tomorrow.

La rândul său, Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România a subliniat că:

”Suntem extrem de mândri să lansăm acest proiect inovator. Kaufland România este partener al programului Acționăm Pentru Ape! încă din 2019 și în ciuda contextului de anul trecut, nu ne-am oprit pentru nicio clipă de la a fi implicați și prezenți în lupta împotriva poluării apelor. Din păcate, plasticul a devenit unul dintre inamicii principali ai faunei și florei în zilele noastre. Noi, alături de Asociația Act for Tomorrow, ne-am asumat această luptă împotriva deșeurilor din ape și dorim ca EBISU, această ambarcațiune inovatoare și o unealtă de nădejde, să ne ofere un mic avantaj în această bătălie, pe care fiecare dintre noi trebuie să o susținem.”

Acţiunile de ecologizare vor continua pe parcursul întregului an 2021, fiind planificate cel puţin 8 intervenţii rapide în zone cu acumulări semnificative de deşeuri. Sunt vizate atât lacuri, cât şi cursurile marilor râuri din România şi afluenţii acestora- Prut, Olt, Argeş, Mureş etc.

Ambarcaţiunea EBISU face parte din face parte din programul “Acționăm pentru Ape”, dezvoltat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, în cadrul căreia încă din 2019 se desfășoară desfășoară ample acțiuni de protejare a apelor, atât la nivelul municipiului, cât și la nivelul altor stațiuni de pe litoral. În 2020, Programul “Acționăm pentru Ape” a câștigat locul I, la categoria mediu, în cadrul Romanian PR Awards, cea mai importantă competiție de PR din România.

Info background ambarcațiune EBISU

– EBISU are la bază un catamaran adaptat pentru colectarea deșeurilor din apă

– Cu un motor de 18 kw și cu o baterie de 40kv, Ebisu se alătură ambarcațiunilor din lume cu rol de a colecta deșeurilor din ape

– Ambarcaţiunea a fost proiectată de o echipă din România, iar întregul ansamblu a fost realizat în ţara noastră. Elementele de noutate sunt bateriile model Tesla 3, acestea fiind unele dintre cele mai performante din lume.

– Ambarcaţiunea face parte din programul Acţionăm pentru Ape (cu misiunea de a proteja apele din România de poluare), dezvoltat de Asociaţia Act for Tomorrow, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Apele Române şi Kaufland România.

Info background Acumularea Săcele

Acumularea Săcele are rol principal în alimentarea cu apă a municipiului Brașov, a orașului Săcele și a localităților limitrofe, cu un debit de 2050 l/s. În acest moment, lucrarea asigură necesarul de apă pentru 600 mii de locuitori, care se confruntă de mulţi ani cu problema accesului la apă potabilă.

Amplasamentul lucrării se află pe râul Tărlung, afluentul Râului Negru. Barajul este de pământ și din materiale locale cu nucleu de argilă, cu înălțimea de 50 de metri, lungimea la coronament fiind de 766 de metri. Acesta este cel mai mare lac de acumulare împrejmuit din ţară, cu o suprafață de 145 de hectare.