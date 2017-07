Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava face eforturi să participe în sezonul ce urmează în primul eșalon al țării, în Super Ligă, după o pauză de 7 ani în care a evoluat în divizia secundă. Reprezentanții echipei și ai clubului sucevean au trimis la Federația Română de Rugby documentele necesare înscrierii în Super Ligă, asta după ce sucevenii și-au câștigat acest drept după o finală câștigată dramatic în fața celor de la CS Năvodari. Deoarece cheltuielile sunt mult mai mari în primul eşalon valoric, reprezentanții echipei au încercat să găsească fonduri cu care să se descurce în această nouă provocare, în principal la finanțatorii ce-i ajută de ani buni, Primăria și Consiliul Local Suceava și Ministerul Tineretului și Sportului.

După promovare, primarul Ion Lungu a promis că va propune în Consiliul Local mărirea sumei alocate echipei cu încă 325.000 de lei, pe lângă cei 175.00 de lei, câţi au fost alocaţi la începutul anului. Zilele trecute, reprezentanții clubului și ai Direcției Județene de Sport și Tineret au fost la București cu o solicitare pentru o finanțare mai mare din partea Ministerului Tineretului și Sportului, iar în urma discuțiilor cu conducerea MTS au primit asigurări că vor primi cei 300.000 de lei solicitați, bani ce vor folosi la pregătirea și prezentarea echipei în campionat.

„Am primit asigurări de la Ministerul Tineretului și Sportului că vom primi un buget de 300.000 de lei, iar cu cei 325.000 de lei de la Primăria Suceava ar trebui și sper să ne descurcăm în acest an. În baza acestor promisiuni noi am trimis federației actele pentru înscrierea în Super Ligă, iar de acum încolo trebuie să ne punem la punct la toate capitolele, pentru a ne prezenta așa cum ne dorim în acest sezon. Încercăm să vedem pe cine putem să transferăm și să putem să definitivăm lotul, să facem controlul medical și instructajele. Cred că foarte important este să ne completăm lotul și să ne onorăm contractele cu jucătorii. Sperăm să terminăm de pus la punct și baza sportivă de la Unirea, cu ajutorul sponsorilor, al foștilor jucători, dar și al primăriei, dar sper să existe și o anumită flexibilitate din partea federației, deoarece această promovare ne-a prins cam nepregătiți la aceste capitole”, a declarat antrenorul sucevean Constantin Vlad. Tehnicianul sucevean a mai adăugat că oficialii echipei se află în discuții cu mai mulți jucători din țară, dar și din Republica Moldova, și mai ales din Super Ligă, de la cluburi ce au loturi foarte mari și au posibilitatea să împrumute jucători cu experiență, ce nu prind lotul.

Prima competiție pentru echipa suceveană va fi Cupa Regelui, unde va debuta pe terenul celor de la Dinamo București, pe 5 august. Iar mai apoi va juca în compania celor de la Politehnica Iași și Universitatea Cluj.

