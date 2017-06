Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a reuşit acum o săptămână să promoveze în primul eşalon rugbistic al României, după o pauză de şase ani, timp în care SuperLiga a fost rezervată echipelor profesioniste, aşa cum se întâmplă şi-n continuare. Ajunşi până aici, sucevenii vor să evolueze în sezonul ce urmează în elita rugbiului din România, aşa cum echipa locală a făcut-o mulţi ani de-a rândul, când se bătea de la egal la egal cu echipele de tradiţie din ţară. Dar pentru a reuşi acest lucru, sucevenii au nevoie în primul rând de finanţare, iar un buget minim pentru un sezon în SuperLigă ar fi de 500.000 de euro.

„Ne bucurăm pentru această promovare, dar am lăsat deoparte entuziasmul şi trebuie să ne organizăm cât mai bine pentru noul sezon, unde cheltuielile şi pretenţiile sunt mult mai mari, dar promovarea echipei şi a oraşului este mult mai mare. Am avut o întâlnire cu toţi membrii Consiliului de Administraţie al secţiei de rugby şi am stabilit toate detaliile privind participarea în SuperLigă. Urmează să avem o întâlnire cu domnul primar Ion Lungu, la care vor participa şi reprezentanţii clubului CSM şi ai Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret, pentru a identifica sursele de finanţare pe care le-am putea accesa şi pe ce buget ne-am putea baza. După, noi trebuie să facem o evaluare a lotului, cine rămâne, cine pleacă sau se retrage, pe cine putem să aducem. În plus, trebuie să punem la punct baza sportivă, pentru că trebuie să arate bine, trebuie să avem vestiare bune pentru oaspeţi şi arbitri, o cameră pentru asistenţa medicală, parcare şi multe altele”, a explicat antrenorul echipei CSM Suceava, Constantin Vlad.

Tehnicianul sucevean a mai adăugat că va trebui ca echipa să aibă un staff mai numeros decât până acum, cu toate că vor fi în continuare voluntari care vor fi alături de echipă, dar şi oameni pe diferite domenii de activitate în cadrul echipei (administrativ, tehnic şi de promovare), deoarece Suceava trebuie să-şi vândă astfel produsul la nivel naţional.

„Noi am ajuns până aici şi ne dorim să continuăm, deoarece avem o arie de selecţie mare în judeţ şi-n zonă, plus că trebuie să găsim jucători de valoare ce-şi doresc să joace la Suceava. Ne dorim să mai vină alături şi sponsori din domeniul privat, pentru a reuşi să ducem la bun sfârşit acest proiect, în care trebuie să fim profesionişti”, a mai adăugat antrenorul Constantin Vlad.