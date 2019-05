Echipa de rugby juniori sub 17 ani a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului a încheiat pentru al doilea an Campionatul Naţional cu victorii pe linie. Mai mult, elevii pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi au câştigat pentru al treilea an consecutiv titlul de campioni ai României, după cele de la juniori sub 15 şi 16 ani.

În ultimul meci al sezonului pentru humoreni, penultimul din sezonul regulat, CSȘ Gura Humorului s-a impus la CS Cleopatra Mamaia cu scorul de 17–5. Partida a fost una în care ambele echipe au făcut risipă de energie, ambele formații dorind să încheie campionatul cu o victorie. Gazdele au început mai bine pe pachetul de înaintare, dar humorenii au rezistat atacurilor. CSȘ Gura Humorului a ajuns de mai multe ori în terenul adversarilor lor şi după un atac prelungit a reuşit primul eseu prin Tucaliuc, transformarea fiind fructificată de Alin Conache. Până la pauză, elevii lui Andrei Varvaroi au mai reuşit un eseu prin același Alin Conache, după un balon de urmărire şi o acţiune proprie a lui Tucaliuc, gazdele punctând şi ei pe final un eseu netransformat, scor 12–5.

Partea a doua a fost la fel de spectaculoasă, cu Gura Humorului care s-a apărat, dar care a reuşit un nou eseu în debutul reprizei secunde prin acelaşi Tucaliuc, transformarea fiind ratată. În ultima fază, Alin Conache putea să aducă al patrulea eseu, dar a încercat să puncteze spectaculos şi a scăpat balonul în terenul de ţintă, scor final 17–5.

„A fost un sezon interesant, în care am început mai greu, cu jocuri mai echilibrate, dar cu un retur în care echipa a jucat mult mai frumos şi eficient. Ne bucurăm că am reuşit pentru al treilea an consecutiv să câştigăm titlul naţional cu această generaţie şi pentru al doilea an să fim invincibili în Campionatul Naţional. Mulţumim celor care ne-au fost alături şi fără de care nu puteam să realizăm această performanţă: DHL România, BCR România, Fundaţia Te Aud România, Colegiul <Alexandru cel Bun> din Gura Humorului, sportivilor care au muncit la antrenamente şi-n teren, părinţilor care i-au înţeles şi i-au ajutat, dar şi domnilor George Straton şi George Dragomirescu, al căror ajutor s-a simţit mai ales în retur”, a explicat antrenorul humorenilor, Andrei Varvaroi.

CSȘ Gura Humorului a început partida de la Mamaia în formula: Alexandru George Davidoiu, Sebastian Vasilovici, Irinel Sebastian Legean, Ilie Marian Cătună, Alexandru, Alex Limbosu, Andrei Mureşan, Vlăduţ Iulian Sidău, Alexandru Gîrda, Alin Conache, Mihnea Alexandru Barău, Ciprian Ioan Nichitean, Ioan Antonesi, Dumitru Robert Cioltan şi Alexandru Nicolae Bandol. În teren au mai intrat: Alexandru Vasile Buhăiescu, Ionuţ Răzvan Bîrsan, Marian Andrei Floriştean, Adrian Ionuţ Cojocariu, Mircea Ursache, Mihai Cristian Daraban, Gabriel Bivol şi Alexandru Ursache.

Etapa a 17-a

CS Cleopatra Mamaia – CSȘ Gura Humorului 5–17

CSȘ 2 Baia Mare – CSM Bucureşti 17-19

C.N.A.V. – CS Dinamo – C.T. Dinicu Golescu 40-10

ACSOV Pantelimon – CTTV Galaţi 45-14

Clasament

1. CSȘ Gura Humorului 14 14 0 0 467-80 8pb 64pct

2. CSM Bucureşti 13 9 0 4 332-147 7 43

3. C.N.A.V. – CS Dinamo 13 8 0 5 286-137 7 40

4. CS Cleopatra Mamaia 13 8 0 5 435-155 7 39

5. CSȘ 2 Baia Mare 13 7 0 6 370-225 6 34

6. ACSOV Pantelimon 14 4 0 10 196-375 3 19

7. C.T. Dinicu Golescu 13 2 0 11 179-282 4 11

8. CTTV Galaţi 13 1 0 12 36-900 1 5