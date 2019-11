Echipa de rugby juniori Under 18 a CSȘ Gura Humorului a obținut încă un succes important, în deplasare, în tentativa de a cuceri al patrulea titlul național consecutiv. Elevii lui Andrei Varvaroi s-au impus cu scorul de 36-5, pe terenul celor de la Pantelimon București, după un joc bun per ansamblu:

„Am început foarte bine, am marcat două eseuri, apoi băieții s-au relaxat puțin, au fost ceva inexactități, însă am intrat cu 17-5 la pauză, iar în a doua repriză am mai mai punctat, până la scorul 36-5. Este o victorie frumoasă și ne pregătim pentru un meci mult mai greu, pe terenul celor de la CSȘ Bârlad, unde cu o victorie putem lua o opțiune importantă pentru titlu”, a declarat antrenorul Andrei Varvaroi.

Pentru CSȘ Gura Humorului au înscris câte două eseuri Vasilovici și Gîrda, Alex Ursache și Adrian Cojocariu reușind și ei câte un eseu. Trei dintre cele șase eseuri au fost transformate de Mihai Daraban (două), respectiv Alin Conache.

Cu patru victorii și un egal, CSȘ Gura Humorului este în fruntea clasamentului, cu 21 de puncte. CSM București și CSȘ Bârlad sunt singurele echipe care au rămas în plasa liderului. În aceste condiții, este evidentă importanța meciului din etape viitoare, de la Bârlad.

Partea bună este că s-au mai recuperat din jucătorii cu probleme medicale, astfel că se speră că în meciul viitor se va alinia un lot cu bancă de rezerve completă.