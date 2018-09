Federatia Romana de Tenis anunta jucatorii nominalizati de Gabriel Trifu, capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, pentru intalnirea cu Polonia, din turul 3 al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Davis Cup by BNP Paribas.

Astfel, la Cluj-Napoca, in Sala Polivalenta, in perioada 15-16 septembrie 2018, Romania va fi reprezentata de Marius COPIL (82 ATP la simplu), Bogdan-Ionut APOSTOL(598 ATP la simplu), Adrian UNGUR (675 ATP la simplu), Horia TECAU (15 ATP la dublu) si Florin MERGEA (539 ATP la dublu).

Bilete pentru acest meci pot fi cumparate de pe site-ul www.bilete.ro/cupa-davis/.