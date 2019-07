În cadrul Policlinicii Dorna Medical din Vatra Dornei s-a desfășurat, în luna iulie, o campanie de amploare: CONSULTAȚII ȘI ECOGRAFII GRATUITE PENTRU COPII DE LA 0 LA 18 ANI pentru diagnosticul malformațiilor urologice congenitale. Peste 40 de copii au fost investigați de o echipă de medici urologi, venită din Cluj-Napoca, căreia i s-a alăturat dr. Florentin Dobrotă, medic specialist urolog, doctorand UMF Cluj, Policlinica Dorna Medical. Pentru că mereu venim în sprijinul pacienților noștri, copii sau adulți, le-am cerut specialiștilor implicați în campania gratuită demarată de către Dorna Medical câteva sfaturi pentru părinți.

Recomandări pentru părinți

– este important să știți că, de multe ori, afecțiunile urologice nu dau semne ca la adulți, sunt asimptomatice;

– atunci când vă prezentați la medicul de familie sau la cel pediatru pentru un control de rutină sau pentru o banală răceală, este important ca specialiștii să nu omită să examineze la un control de rutină organele genitale externe la copii. Să vadă, în cazul pacienților de sex masculin, dacă testiculele sunt la locul lor, dacă penisul este normal conformat, să comunicați deschis cu medicii;

– semnalați-le medicului de familie și/ sau pediatrului dacă micuții dau sau nu vreun semn de afecțiune urinară. În acest caz, aceștia vă vor cere să faceți micuțului și o ecografie pentru a se uita și la rinichi. În prima etapă nu este necesar un diagnostic de finețe, ci doar grosieră, pentru a vedea dacă rinichii arată bine sau ușor modificați față de aspectul normal. Este esențial ca specialistul pediatru să vadă că nu este ceva în regulă și să îvă redirecționeze către un medic specialist Radiologie și Imagistică Medicală sau urolog pediatric;

De asemenea, programați-vă la un consult urologic pediatric dacă aveți:

– copii care urinează prea des (de zece ori pe zi sau mai mult de zece oripe zi);

– copii mai mari de 4-5 ani care fac pipi în pat;

– care care parcă se iau cu joaca și uită să urineze și, în ultimul moment, își aduc aminte și fug către toaletă și pe drum „pierd” câteva picături de urină;

– pentru viitoarele mămici, vă recomand faceți ecografii antenatale și întrebați medicul obstetrician-ginecolog dacă există vreo problemă în dezvoltarea aparatului urinar;

Vă reamintim că inițiativa Dorna Medical din această lună nu este una singulară, ci se află deja la a doua ediție, după ce în 2017, într-o altă formulă, o echipă de medici specialiști au oferit consultații de specialitate și ecografii pentru circa 50 de pacienți pediatrici (copii).

Care a fost motivația medicilor specialiști de a ajuta micuții dorneni

Dr. Florentin Dobrotă, medic specialist urolog, doctorand UMF Cluj, Policlinica Dorna Medical

Dr. Dobrotă: „Am ales să facem iarăși un screening pentru depistarea malformațiilor congenitale urologice la copii, văzând succesul campaniei noastre de acum doi ani, unde în cadrul Policlinicii Dorna Medical am consultat peste 40 de copii, am diagnosticat diferite patologii urologice, cum ar fi criptohidie (testicul necoborât), hidronefroze, copii cu reflux vezico-uretral (diagnosticați, în timp ar putea fi urmăriți). Unii dintre ei au beneficiat apoi de intervenții chirurgicale minim-invazive în Cluj-Napoca. În acest an am decis să nu vin singur, să aduc alături de mine pe d-l dr. Stanca, un cunoscut urolog pediatru din zona Transilvaniei, pe d-na dr. Emanuela Ionuțaș, și pe d-l dr. George Manole. De la dr. Stanca am avut foarte multe de învățat, mai ales în perioada rezidențiatului.

Nu mi-a fost fost greu să îl conving, i-am spus trei cuvinte: „copii”, „campanie gratuită”, „screeningul malformațiilor congenitale la copii”. (…) Copiii se pot naște cu malformanții congenitale asimptomatice. Micuțul poate să nu aibă inițial absolut nimic, se dezvoltă normal și nu se plânge de absolut nicio durere sau usturime la urinat. Iar aici intervine rolul nostru ca medici și clinicieni să facem screening, micuții de mai multe vârste, care nu au beneficiat de un consult urologic să fie văzuți din punct de vedere clinic și ecografic. De ce? Pentru că, periodic, pot apărea modificări la nivelul aparatului urinar. S-ar impune un consult pediatric și/ sau urologic anual, de la naștere până la 18 ani. Este recomandarea pe care i-o dau oricărui părinte! Dacă am pornit pe acest drum împreună, mă gândesc să continuăm acest drum tot împreună, iar cu sprijinul Dorna Medical, cu sprijinul acestei echipe tinere și dornice să vină în folosul comunității din această zonă și nu numai, vom veni și cu alte campanii, iar pe cele vechi, bineînțeles, le vom continua!”

Dr. Vasile Dan Stanca, medic primar urolog, șef lucrări UMF Cluj, șeful Secției de Urologie al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, șef Departament Urologie Pediatrică

Dr. Stanca: „Atunci când m-am alăturat acestei campanii nu știam că este atât de frumoasă policlinica aceasta, nu am avut așteptări atât de înalte, m-ați surprins într-un mod foarte plăcut, condițiile tehnice. În urmă cu câteva săptămâni, dr. Florentin Dobrota, medic specialist în cadrul Policlinicii Dorna Medical mi-a lansat provocarea, am acceptat pe loc și mă bucur că am acceptat să vin, mai ales că Ținutul Dornelor e un loc de poveste. În plus, am întâlnit oameni interesanți și frumoși, și, desigur, motivul principal a fost de a veni în ajutorul copiilor cu afecțiuni urologice. În ceea ce privește consultațiile și tratamentul pentru copiii cu afecțiuni urologice – e altceva comparativ cu adulții. Patologia e întru câtva diferită, modul de abordare, răbdarea trebuie adaptată la înțelegerea și la necesităților fiecărui pacient pediatric; te ocupi în același timp și de copilul bolnav și de părinți. Cei din urmă, nefiind ei cei bolnavi, au emoții, ca la un examen (mai mari sunt emoțiile părintelui de afară decât ale candidatului din sală).

Așa e și cu părinții pacienților copii. Trebuie gestionate mai multe aspecte deodată, și suferința copilului, și suferința părinților, de lângă micul pacient. Pe viitor, categoric, da, mă voi mai alătura următoarelor campanii inițiate de către Dorna Medical. Eu, când mi-am făcut lucrarea de doctorat, am mers și am făcut campanii oarecum similare în școlile din Cluj-Napoca și în satele din jur. Mergeam la fiecare școală cu un ecograf portabil și câțiva colegi entuziaști și examinam elevii. Atunci am văzut peste 1000 de copii într-un interval de circa un an, deci antrenamentul și deschiderea pentru așa ceva – le am. Din nou, chiar mă bucur că am putut participa la această campanie pentru că am găsit aici condiții mult peste așteptări, excelente, și, fără exagerare, cu mult peste ce am în Cluj. Dacă mă refer la dotăre, la aspect și la mărimea spațiului, totul m-a marcat în sens pozitiv încă de dimineață. Eu, la Cluj-Napoca, am un cabinet care este un sfert din acest cabinet, camera aceasta o împărțiți în patru și vă imaginați cum este. Nu mă plâng, dar aici, la Policlinica Dorna Medical din Vatra Dornei am găsit ceva, repet, peste așteptări.”

Dr. Emanuela Ionuțaș, medic specialist Chirurgie Pediatrică, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Dr. Ionuțaș: „Lucrez împreună cu dr. Stanca de circa un an de zile, facem împreună echipa urolog – chirug pediatru, la invitația dânsului și, bineînțeles, a colegului Florentin Dobrotă, am decis să particip și am fost foarte încântată de ce am găsit aici, de toate condițiile oferite. La Cluj-Napoca, avem circa zece pacienți pediatrici pe zi, iar internați, 2-3 pacienți pe săptămână de care ne ocupăm cu multă atenție și dăruire. Copiii sunt pacienți aparte. Ca și medic părinte, dacă un copil ar fi venit cu un testicul lipsă în scrot la un an, ar fi fost ok. Mai demult, astfel de afecțiuni erau descoperite la examenul de acceptare în armată și apoi pacientul era nevoit să suporte o intervenție de scoatere a testiculului, pentru că deja era neviabil. Mă voi alătura cu drag viitoarelor campanii Dorna Medical.”

Dr. George Manole, medic rezident Urologie, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Dr. George Manole: „Motivația participării la această campanie a fost să oferim acces la un consult de specialitate copiilor cu probleme urologice din Bazinul Dornelor, la Policlinica Dorna Medical. La fel că în cazul adulților, și copiii trebuie să aibă posibilitatea de a se adresa medicului urolog încă de la primele simptome, pentru a putea beneficia de un bilanț diagnostic complet și stabilirea unui plan terapeutic precoce. Nu în ultimul rând, este o plăcere de fiecare dată să revin pentru consultații în Vatra Dornei, orașul meu natal.”

Pentru a putea fi eligibili, micii pacienți s-au prezentat la policlinica noastră cu un dosar medical, prin care au demonstrat că sunt/ au fost în evidența unui medic specialist urolog.

Ce spun părinții:

„Am venit la un consult de rutină, mi-ar fi fost foarte greu să mă deplasez până la Cluj-Napoca, este deja sezon estival, am trei copii, printre care un băiețel care a a avut probleme atunci când era bebeluș. Acum am venit la control, este importantă expertiza celor mai buni specialiști în domeniu. Vă mulțumim, Dorna Medical, pentru această șansă!”

Vă mulțumim tuturor pentru implicare! Ne vedem anul viitor, la o ediție nouă a campaniei, devenită deja tradiție pentru Dorna Medical!