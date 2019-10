Reprezentanții Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului au avut astăzi, la Palatul Victoria, o serie de discuții cu o echipă de experți ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu privire punerea în practică a Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.

„Ne bucurăm de o bună colaborare cu OCDE. În cadrul celor mai recente Forumuri Poltice de Nivel Înalt pentru dezvoltare durabilă, care au avut loc la New York, am fost partneri în organizarea a două evenimente conexe. Recent, am lansat împreună și un Hub global prin care să facilităm schimbul de bune practici între guverne în vederea implementării Agendei 2030. De asemenea, desfășurăm și un proiect care ne va ajuta în ceea ce privește punerea în practică a Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, a declarat László Borbély, consilier de stat, șef al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

În ceea ce privește implementarea celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD), delegația OCDE s-a axat asupra instrumentelor care să ofere coerență politicilor publice. Astfel, experții organizației vor acorda suport tehnic pentru structura instituțională, integrarea politicilor în liniile Strategiei pentru dezvoltare durabilă, implicarea segmentelor sociale în procesul de luare a deciziilor, dar și a monitorizării.

Unul dintre principalele subiecte abordate s-a referit la finanțarea pentru implementarea Agendei 2030, experții OCDE arătându-și disponibilitatea să ofere expertiza în ceea ce privește bugetarea pentru ODD-uri.

De altfel, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat recent la New York că bugetele naționale vor fi construite ținând cont de Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă.

Întrevederea cu reprezentanții Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă deschide seria de întâlniri pe care delegația OECD le va avea în cadrul misiunii începute astăzi în România, cu reprezentanți ai mai multor ministere, instituții publice, dar și ONG-uri. Astfel, programul OCDE include întâlniri cu: