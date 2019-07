Echipa de handbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a încheiat ediţia din acest an a Campionatului European Universitar pe locul VII. Studenţii pregătiţi de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au terminat competiţia continentală pe locul şapte din 12 echipe, contabilizând trei victorii şi tot atâtea înfrângeri în şase zile de competiţie, asta după ce în urmă cu doi ani au câştigat aurul, iar anul trecut, bronzul.

Cu un lot mult mai tânăr decât în ultimii doi ani, din care au lipsit jucători importanţi ca Burlacu, Târzioru, Petrea, Baican şi Olariu, sucevenii nu au avut noroc la tragerea la sorţi, acolo unde trebuia să fie cap de serie, dar organizatorii i-au pus într-o urnă inferioară.

În meciul pentru locul VII, echipa USV a făcut scor contra formației Universității din Porto, câștigând cu 48-24.

”Din păcate n-am prea avut noroc la tragerea la sorţi şi deşi trebuia să fim cap de serie, n-am fost şi nu înţeleg de ce. Până la urmă, jucătorii noştri au jucat extraordinar în grupă şi ne-am calificat în sferturi, unde am întâlnit un adversar puternic, ce astăzi joacă finala. Atât în sferturi, cât şi-n al doilea meci cu campioana din Bochum s-a simţit oboseala în rândul jucătorilor noştri şi era normal în condiţiile în care am avut un lot de doar 11 jucători, în care au fost doi portari. Important este c-am trecut de grupe şi am produs prima surpriză a competiţie, după ce-am învins campionii, într-o competiţie ce de la an la an a devenit tot mai puternică. Jucătorii noştri au dat tot ce-au avut mai bun şi sunt mulţumit de evoluţia lor, mai ales că unii din ei au jucat meci de meci aproape 60 de minute”, a declarat Adrian Chiruţ.

Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei s-au bazat la Campionatul European Universitar din Polonia pe un lot de 11 jucători: Eduard Duman, Daniel Bobeică (HC Buzău) – Mihai Sandu (Dunărea Călăraşi), Cătălin Costea (Dunărea Călăraşi), Maxim Oancea, Alexandru Potera (CSM Vaslui), Robert Alupoaie, Ovidiu Cozorici, Andi Tofanel, Antonio Pintilei şi Ionuţ Hariton.