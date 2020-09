Suceava are din nou echipă în Liga Națională de handbal masculin. CSU Universitatea Suceava a promovat după ce a învins sâmbătă cu 35-27 (16-13) formația Unirea Sânnicolau Mare. Universitarii suceveni au beneficiat și de succesul celor de la Magnum Botoșani în fața echipei din Alexandria, scor 30-26, și cu două victorii revin in primul eșalon al handbalului din Romania.’

