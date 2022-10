Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a premiat joi ,inaintea inceperii sedinței de Consiliu Local ,echipa de handbal masculin Juniori Il a Clubului Sportiv Universitar Suceava, care sunt Campioni naționali. „Tot ieri -s-a aprobat in Consiliul Local suplimentarea bugetului la echipa mare de handbal masculin cu suma de 500.000 lei,dupa ce am achitat in acest an suma de 2.500.000 lei,deci bugetul total pentru anul 2022 este de 3.000.000 lei .

Municipalitatea suceveană sustine performanța sportivă.

Ne dorim ca echipa de handbal masculin Universitatesa Suceava sa joace din nou in cupele europene”, a declarat Lungu.