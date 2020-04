Patru militari din Ministerul Apărării Naționale vor asigura managementul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, anunță MAN pe pagina de facebook. Echipa, care va asigura managementul medical și operațional al unității sanitare, va fi constituită din manager – colonelul medic Daniel Derioiu, director medical – locotenent-colonel medic Dinu Chioralia, șef al logisticii – maior Lupașcu Bebi, iar ofițer de stat major locotenent-colonel Cristian Mihoci.

