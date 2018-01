Echipa de rugby Under 19 a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a reluat pregătirea pentru partea secundă a acestui sezon competiţional. Sportivii pregătiţi de Dumitru Livadaru se antrenează pe terenul liceului şi vizează calificarea la turneul final.

Echipa de rugby în şapte a LPS Suceava se află pe locul trei în clasament după primele patru turnee şi aşteaptă cu încredere competiţiile care vor veni în acest an în Bucovina.

„Avem o generaţie bună de sportivi şi sperăm la un rezultat bun la finele acestui an competiţional. Ne pregătim în această perioadă pe terenul Liceului cu Program Sportiv şi ne dorim să facem câteva partide amicale cu colegii noştri de la Gura Humorului.

Echipele de rugby ale LPS Suceava s-au descurcat bine în 2017 şi, cel mai important, au furnizat jucători pentru echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava” a declarat antrenorul Dumitru Livadaru.