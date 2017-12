Echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu, a încheiat în forţă turul de campionat, cu o victorie în derby-ul seriei, pe terenul echipei de pe locul II, LPS Piatra Neamţ. Sucevenii s-au impus cu 3–1 la seturi, după ce gazdele au reuşit să câştige primul act. În primul set, elevii lui Tudor Orăşanu nu prea au excelat la capitolul concentrare şi au pierdut cu 16–25. În setul doi, echipa LPS CSŞ Suceava a servit mult mai bine şi a greşit mai puţin în momentele decisive, impunându-se în seturile II, III şi IV, cu 25–13, 25–18 şi 25–17. Cu această victorie, echipa suceveană a terminat turul de campionat pe primul loc din serie.

„Suntem echipa cu cea mai mică medie de vârstă şi pot să spun că pentru noi, acest loc I este o performanţă, mai ales că am jucat cu echipe care au mulţi jucători în ultimul an de juniori I, născuţi în 1999, aşa cum este şi Piatra Neamţ. În acest an mai avem un meci, primul din retur, acasă cu CSŞ Galaţi, singura echipă ce ne-a învins cu 3–2, după un meci complicat, aşa cum mă aştept să fie şi cel de pe terenul nostru. Sper să câştigăm şi să terminăm anul pe primul loc”, a explicat antrenorul Tudor Orăşanu.

LPS CSŞ Suceava a folosit în meciul de la Piatra Neamţ un lot format din sportivii: Alexandru Raţă, Ştefan Verciuc, Vlad Buhu, Eduard Cazacu, Tudor Ştreangă, Gheorghe Buiciuc, Iulian Florea, Marius Bortă, Iustin Cioban, Vlad Ştreangă, Denis Croitor şi Alexandru Roman.

Clasament

1. LPS CSŞ Suceava 5 3 1 1 0 14

2. LPS Piatra Neamţ 5 2 1 1 1 11

3. CSŞ Buzău 5 1 1 2 1 9

4. CSŞ Galaţi 5 1 1 2 1 9

5. CN A. Vlahuţă Râmnicu Sărat 5 0 3 1 1 7

6. CNMV Ploieşti 5 0 1 1 3 5