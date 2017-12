Echipa LPS Suceava a urcat pe podium la Sparta Winter Cup la categoria de vârstă 2007. Echipa pregătită de Andrei Iţco a ocupat locul 3 dintr-un total de 28 de formaţii înscrise în competiţie, după ce s-a impus în finala mică a turneului bucureştean, la loviturile de departajare, scor 3-2, în faţa Viitorului Argeş. Până să intre în lupta pentru medalii, gruparea suceveană a avut un bilanţ de patru victorii şi o înfrângere: 4-2 cu Farul Constanţa, 3-2 cu Academia Gheorghe Hagi, 2-0 cu Sparta Bucureşti, 2-0 cu Steaua Bucureşti, respectiv 0-4 cu Cautis Bucureşti.

LPS Suceava a câştigat şi unul dintre premiile individuale prin Claudiu David, desemnat la final cel mai bun portar de la Sparta Winter Cup Bucureşti.

„A fost un turneu reuşit. Am avut parte de jocuri în compania unor echipe puternice, jocuri ce ne-au arătat unde ne aflăm în acest moment din punct de vedere sportiv şi, mai mult de atât, ne vor ajuta pe viitor să creştem şi mai mult în valoare. Felicitări copiilor pentru evoluţiile şi rezultatele obţinute, dar şi pentru atitudinea avută în finala mica, acolo unde, după ce am fost egalaţi în ultima secundă, dintr-o lovitura liberă, am reuşit să ne impunem la loviturile de departajare. Mulţumim părinţilor pentru tot sprijinul acordat şi pentru susţinerea venită din tribună”, a spus antrenorul Andrei Iţco la finalul turneului de la Bucureşti.

LPS Suceava a mizat pe următorii jucători: Claudiu David, Ştefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Mihai Sava, Băbaşcu Victor, Ştefan Petraru, Rareş Stefănoaia, Luca Cazac, Sebastian Burlacu, Luca Gavrilovici şi Matei Manolache.