Echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru faza a doua a Campionatului Național. Elevii antrenorului Răzvan Bernicu au avut o evoluție bună în prima fază și au reușit să se califice mai departe de pe primul loc din seria I. În acest sezon, sistemul competițional a fost schimbat de Federația Română de Handbal și în loc de turneu semifinal s-au organizat două grupe, Valoare și Speranță. În prima s-au calificat primele trei clasate din serie, care vor lupta alături de alte trei echipe pentru calificarea la turneul final în sistem fiecare cu fiecare, tur și retur, la fel fiind împărțite și echipele clasate mai jos de locul III în serie.

Handbaliștii lui Răzvan Bernicu se pregătesc la Suceava, în program având și meciuri de pregătire în compania echipei secunde a Clubului Universitar din Suceava.

„Avem o perioadă bună de pregătire în care am încercat să punem toate problemele la punct și să ajungem într-o formă sportivă bună. Am făcut un meci de pregătire foarte util cu echipa a doua de la universitate și mai avem unul programat în weekend. În plus, jucătorii noștri au participat și la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza pe municipiu, acolo unde au fost meciuri echilibrate și utile, mai ales că toate cinci echipele au handbaliști legitimați la noi sau la CSU. În această perioadă am aflat și ordinea meciurilor din Grupa Valoare. Vom debuta cu Brăila, o echipă despre care nu știm nimic, iar în etapa a doua jucăm cu Bacău un meci greu, în compania unei echipe cu care ne-am bătut și-n serie, iar mai apoi vom avea o pauză. Echipele din Ploiești și Constanța le-am mai întâlnit în anii trecuți, dar după părerea mea va conta foarte mult forma de moment. Eu cred că ne-am pregătit foarte bine și acest lucru trebuie să-l confirmăm în joc și rezultate”, a explicat antrenorul Răzvan Bernicu.

LPS Suceava va începe jocurile din grupa Valoare sâmbăta, într-o grupă în care se mai regăsesc alte două echipe din seria sa din prima fază, CSM Bacău și LPS Roman, dar și alte trei echipe clasate pe primele trei locuri în seria lor, CSM Ploiești, AHC Dobrogea Sud Constanța și LPS Brăila.