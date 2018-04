Echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv Suceava s-a calificat la turneul final al Campionatului Național. Sucevenii, pregătiți de antrenorul Răzvan Bernicu au avut un parcurs fără înfrâgere în grupa I a turneului semifinal care a avut loc la Mediaş. LPS Suceava a înregistrat în final un bilanţ de patru victorii şi un egal şi s-a clasat în final pe locul I în grupă datorită golaverajului. Locul ocupat la turneul semifinal contează pentru că LPS Suceava poate evita alte formaţii clasate pe acelaşi loc în alte serii.

În prima zi a turneului, LPS Suceava a trecut fără probleme de CSȘ Călăraşi cu scorul de 44–28, la capătul unui meci în care elevii lui Răzvan Bernicu au condus tot timpul, la pauză având deja 17–10. Meciul al doilea a fost unul foarte important în calculele calificării la turneul final, sucevenii întâlnind principala caontracandidată la primele două locuri, echipa clubului Potaissa Turda. Aşa cum se aştepta Răzvan Bernicu, meciul a fost unul foarte disputat şi echilibrat, cu o primă repriză în care adversarii au condus la două goluri, la pauză fiind 14–12, dar şi o a doua repriză în care LPS-ul a jucat mai bine, dar n-a reuşit să se distanțeze decisiv. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 29–29, elevii lui Răzvan Bernicu având ultimul atac, pe care nu l-au concretizat în gol.

În al treilea meci sucevenii au trecut din nou fără probleme de CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 36–20, la pauză fiind 19–9. Al patrulea joc pentru LPS Suceava a fost din nou unul extrem de echilibrat, adversara elevilor lui Răzvan Bernicu fiind HC Odorhei. Tinerii handbalişti suceveni s-au mobilizat exemplar şi au făcut un meci bun câştigând în final cu 31-27. Ultima partidă a grupei I a turneului semifinal a fost ca o plimbare prin parc, LPS Suceava întâlnind ultima clasată, LPS Mihai Viteazu Alba Iulia. În cea de-a doua repriză a acestei dispute sucevenii s-au dezlănţuit marcând nu mai puţin de 40 de goluri! Scorul final al partide LPS Suceava – LPS Mihai Viteazu Alba Iulia a fost 60-25.

„Am făcut un turneu final bun şi îi felicit pe băieţi pentru modul în care l-au abordat. Puteam chiar să câştigăm meciul cu Potaissa Turda, pe care l-am încheiat la egalitate, dar am ratat ultimul atac. Oricum, la final totul a fost bine şi am reuşit să accedem printer cele mai bune opt echipe din ţară. Sper să avem un parcurs bun şi la turneul final, puţină şansă şi am putea să ajungem pe podium” a declarat antrenorul Răzvan Bernicu.

LPS Suceava a mizat la turneul semifinal pe următorul lot de jucători: Cosmin Moglan, Florin Mihăescu – Antonio Pintilei, Robert Alupoaie, Marcelo Oargă, Ovidiu Cozorici, Tudor Muntean, Claudiu Lăzurcă, Robert Chirilă, Vlad Niculică, Bogdan Cozorici, Vlăduţ Lazoreac, Samuel Stanciuc, Ionuţ Logofătu, Albert Vizitiu, Casian Gabinat, Ioan Muntean şi Marius Fica.