Experiență și responsabilitate! Aceste două calități caracterizează echipa PNL pentru Primărie și pentru Consiliul Local al municipiului Suceava.

”Uniți suntem puternici! Pe 27 septembrie votăm echipa Partidului Național Liberal – Primar Ion Lungu și consilierii locali, prima poziție pe buletinele de vot!”, transmit liberalii suceveni.

