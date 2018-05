Echipa Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava a devenit pentru al doilea an consecutiv campioană universitară la handbal masculin. Formaţia condusă de Petru Ghervan, Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei şi-a apărat cu succes trofeul, după ce s-a impus, în sala “Dumitru Bernicu” din Suceava, în finala competiţiei, în faţa reprezentativei Universităţii din Piteşti, cu scorul de 39-23.

Gruparea suceveană a tranşat soarta finalei încă din prima repriză, încheiată cu scorul de 19-9, astfel că şi-a permis să facă şi spectacol la câteva faze finalizate de Andrei Olariu şi Mihai Sandu. Chiruţ şi compania au ajuns în finală, după ce au câştigat grupa din care au făcut parte cu două victorii: 37-24 cu Universitatea “Ovidius” Constanţa şi 36-33 cu Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. Podiumul competiţiei a fost completat de echipa Universitatii “Vasile Alecsandri” din Bacău, care s-a impus în finala mică, cu scorul de 33-22, în faţa reprezentativei Universităţii “Transilvania” din Braşov. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti a terminat pe locul 5.

Odată cu titlul naţional, echipa Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava şi-a câştigat şi dreptul de a participa la Campionatul European Universitar ce va avea loc în Portugalia. Anul trecut, USV a câştigat competiţia europeană.

Universitatea “Ştefan cel Mare” a mizat la Campionatul Universitar pe următorul lot de jucători: Cristian Tcaciuc, Eduard Duman – Bogdan Baican, Gabriel Burlacu, Cătălin Costea, Andrei Olariu, Sebastian Polocoşer, Alin Petrea, Mihai Sandu, Andi Tofanel, Adrian Tîrzioru şi Gabriel Cotinghiu.

“Universitatea din Suceava merită acest titlu. E un trofeu scontat. La noi handbalul universitar este la el acasă în Universitate. Noi nu adunăm sportivi de la alte echipe şi avem şansa să câştigăm competiţia aceasta an de an, dacă lucrurile vor funcţiona la fel. Vocaţia pentru performanţă a Universităţii este limpede”, a declarat antrenorul Petru Ghervan.

Campionatul National Universitar 2018 a fost organizat de Ministerul Educatiei Nationale, prin Federatia Sportului Scolar si Universitar, în parteneriat cu Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Federatia Româna de Handbal, Clubul Sportiv Universitatea din Suceava, Asociatia Judeteana de Handbal Suceava, Liceul cu Program Sportiv din Suceava si Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” din Suceava.