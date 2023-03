Un echipaj coordonat de decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, a cîștigat premiul II la ediția 2023 a concursului GastroPan, care a avut loc la Brașov. GastroPan are mai multe secțiuni, din care una dedicată studenților. Echipajul USV a fost format din studentele Petronela Florea, Daria Ursache și Lavinia Tarniță și a intrat în concurs cu produsul <Saint Honore cu pudră de tescovină>. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, decanul a declarat: „Am participat pentru prima dată la GastroPan și am ocupat un loc meritoriu. Sperăm ca ediția 2024 să ne aducă premiul I. Mai sînt facultăți de inginerie alimentară la Brașov, Galați, Iași, Cluj, Sighișoara, București, Bacău, Baia Mare și Craiova, dar nu toate au fost reprezentate la concurs. După pandemie multe universități au cam blocat motorul și tot ce înseamnă angrenaj în ceea ce privește participarea la concursurile studențești. Poate că unii ar trebui să fie mobilizați mai puternic. Lumea s-a obișnuit în starea de online și nu vrea să treacă în offline”. Referitor la produsul <Saint Honore cu pudră de tescovină>, profesorul Oroian a afirmat: „Tescovina rezultă din presarea strugurilor și poate fi valorificată pentru obținerea de coloranți alimentari, fibre alimentate sau antioxidanți. Noi am utilizat tescovina pentru a obține colorantul din jeleul prezent în produsul nostru. Practic, a fost realizată o prăjitură cu un strat de jeleu”. Tema concursului de la Brașov a vizat valorificarea subproduselor din industria alimentară. Tot la GastroPan, studentul sucevean Silviu Cristian Federeac, coordonat de către doctorandul inginer Ovidiu Procopeț, a participat cu produsul <Tartă cu brînză de capră, adaos de pudră din coji de ceapă roșie și jeleu din sfeclă roșie și pectină> și a obținut premiul III.

