La sfârşitul săptămânii trecute, la Bucureşti, s-a disputat ultima etapă a Turneului Naţional de minirugby pentru copii sub 8, respectiv sub 10 ani. Aceasta a fost cea de-a patra etapă a acestei competiţii, prima fiind la Constanţa, a doua la Timişoara, iar a treia la Gura Humorului, echipele Clubului Sportiv Municipal Suceava participând la toate rundele.

În clasamentul final, formaţia sub 8 ani a CSM Suceava a cucerit medalia de bronz, iar cea sub 10 ani s-a clasat pe locul cinci. De remarcat faptul că în ambele echipe au evoluat şi băieţi şi fete, formaţiile sucevene având în componenţă linii de fraţi, conform „combinaţiei” patentate a antrenorului Vasile Conache. Cei trei copii ai simpaticului tehnician sucevean, Gabriel, Tiberiu şi Alin, sunt toţi jucători de top, primii la seniori, mezinul la juniori.

„Îi felicit copiilor pentru efortul depus şi pentru entuziasmul cu care practică jocul cu balonul rotund. Le mulţumesc părinţilor şi colectivelor de profesori de la Şcolile din Băneşti şi Plopeni. Este foarte important ca cei mai mici să aibă în faţă exemplele celor mai mari care evoluează la seniorii de la CSM Suceava. Pentru faptul că există continuitate în rugbiul sucevean mulţumesc Primăriei, Consiliului Local şi Primarului Ion Lungu” a declarat antrenorul Vasile Conache.

Din echipele U8 şi U10 ani ale CSM Suceava au făcut parte sportivii: fraţii David Tănase, Gabriel Tănase şi vărul lor Adrian Tănase, fraţii Narcis Novanu şi Iasmina Novanu, Ana Maria Boiceanu, fraţii Judith Pleggenmarsct, Mathias şi Rowan Pleggenmarsct, copii unei familii olandeze stabilite la Băneşti, Mihai şi Mihaela Benea, gemeni şi Ionuţ Benea, fraţii Ianis, Laur şi Robert Roşu, fraţii Eduard şi Alexandru Traci, fraţii Ariana şi Rareş Ruşti, David Cojoc, Costel Lungu, Ştefan Bejinariu, Denis Burlacu, Lucaci Ciuhan, Andrei Oghinciuc şi Luca Parascanu. Cei mai buni jucători suceveni la Turneul Naţional de minirugby din echipa CSM Suceava, în opinia antrenorului Vasile Conache, au fost Denis Burlacu şi David Tănase.