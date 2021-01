Pentru a putea reporni voleiul juvenil, Federația Română de Volei încearcă să strângă acum date de la echipe, astfel încât să știe cine poate participa în condiții de pandemie, cine s-a antrenat în această perioadă, dar și unde s-ar putea juca partidele. După ce se vor strânge aceste date, se vor forma grupe (probabil că de câte patru echipe, pentru că e cel mai convenabil), iar meciurile se vor disputa în două turnee, la care să participe componentele seriei, astfel ca în două weekend-uri să se joace prima fază a sezonului regulat.

Se pare că testele rapide de depistare a coronavirusului – mai ieftine decât cele clasice – vor putea fi folosite pentru a se disputa partidele.

Deocamdată, se încearcă reluarea campionatelor doar la cadeți și juniori (la masculin și la feminin pentru ambele categorii de vârstă). Această decizie este una justificată și vine dintr-un motiv simplu: la aceste grupe de vârstă numărul echipelor participante este mai mic decât al celor înscrise de regulă în campionatele de minivolei și de speranțe, astfel că viitoarele competiții vor putea fi folosite ca un ”proiect pilot”, pentru a vedea cum decurg lucrurile și a se aplica apoi aceeași schemă și la categoriile mai mici de vârstă.

Voleiul juvenil sucevean a avut în sezonul precedent șanse mari de performanță la turneele finale prin echipa de juniori a LPS Suceava și cea de cadeți a CSȘ ”Nicu Gane” Fălticeni. Din păcate din cauza pandemiei cu coronavirus campionatele nu s-au putut finaliza.

”Noi vrem să ne înscriem și acum în competiție cu formația de juniori pentru că avem tineri talentați. Sperăm că odată cu introducerea testelor rapide lucrurile să demareze. Știu că și colegul meu Bogdan Macsim care are are grupe de speranțe șI minivolei să reintre în competiție” a declarat antrenorul echipei de juniori a LPS Suceava, Tudor Orășanu.

O formație deosebit de competitivă în campionatul cadeților are și CSȘ ”Nicu Gane”Fălticeni. Antrenorul Ionel Ciocan chiar spunea că nu mizează pe o medalie la finele anului trecut pentru că are în componență jucători mai mici cu doi ani, dar că ar aștepta sezonul viitor pentru o ”explozie”. Sezonul 2020-2021 a sosit și tinerii sportivi fălticeneni abia așteaptă și ei să înceapă jocurile oficiale.