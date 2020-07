Echipele care doreau să se înscrie la startul sezonului viitor în competițiile de seniori, juniori, cadeți, speranțe și minivolei organizate de Federația Română de specialitate au termen până mâine să facă acest lucru. Formația de volei masculină CSM Suceava a făcut déjà acest lucru, la fel ca și echipele de cadeși și juniori de la CSS-LPS Suceava.

Sezonul competițional 2019-2020 s-a încheiat frustrant din cauza pandemiei de coronavirus, grupările sucevene neavând posibilitatea de a participa la turneele finale la juniori sau la cel de baraj pentru promovare la seniori. Finalul brusc de campionat, hotărât intempestiv de FRV i-a prins chiar pe drumul spre Arad pe jucătorii de la CSM Suceava.

”Am avut un început de sezon bun în care echipa noastră a arătat o omogenitate deosebită, combinația dintre cei mai tineri și veterani fiind una care a dat rezultate. Echipa noastră a pierdut doar un meci la finele primei părți a campionatului, la Arad și a arătat că are resurse.

Din păcate, din cauza pandemiei de coronavirus lucrurile s-au încheiat brusc și a fost mare păcat pentru efortul depus, mai ales de cei tineri. Nu am avut noi posibilități să ne luptăm pentru promovarea în Divizia A1, dar pentru tinerii noștri câteva partide la un turneu de baraj ar fi fost o experiență deosebită. Și la juniori am avut acceași decepție, echipa noastră de la CSS-LPS Suceava în sezonul precedent fiind una extreme de competitivă, ea neputând să se lupte pentru o medalie, deși ar fi meritat.

Ne-am înscris la startul sezonului competițional viitor, atât la seniori, cât și la juniori, dar nu știm ce va urma. Noi am început ușor să ne pregătim, întâi în aer liber, apoi în sală pentru avem voie în grupe de câte zece. Sperăm că vom mai juca volei în acest an, deși, sincer să fim, suntem cam sceptici. Știm că vor urma testări și alte restricții și chiar dacă nu este normal, chiar și fără spectatori, ar fi frumos ca tinerii noștri să aibă posibilitatea să joace” a declarat antrenorul echipei de volei masculine CSM Suceava, Tudor Orășanu.