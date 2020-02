Gruparea suceveană ACS Juniorul a efectuat zilele trecute un stagiu de pregătire centralizată la Vatra Dornei. Cantonamentul s-a desfășurat sub conducerea tehnică a antrenorilor Bogdan Pantea și Laurențiu Berezoschi, fiind destinat jucătorilor care fac parte din lotul echipelor Under 17 și Under 19 ale clubului, care activează în Campionatul Național.

„Vrem să facem un sezon de primăvară cât mai bun și cred că o pregătire de iarnă adecvată constituie temelia pentru meciurile din sezonul oficial. Echipa Under 17 a încheiat prima parte a campionatului pe primul loc în Seria A, iar cea Under 19 pe poziția a patra. Suntem mulțumiți de parcursul de până acum, dar consider că este loc de mai bine, de aceea am și făcut eforturi pentru a le asigura jucătorilor condiții de pregătire dintre cele mai bune”, a declarat managerul grupării sucevene, Bogdan Pantea.

Trebuie precizat că dintre cei 30 de jucători care s-au pregătit la Vatra Dornei nu a făcut parte și internaționalul de juniori Sebastian Nechita, care se află în cantonament în Cipru cu echipa națională.

Echipele Under 17 și Under 19 ale ACS Juniorul vor disputa primul meci oficial din 2020 pe data de 14 martie, în compania concitadinei LPS Suceava.