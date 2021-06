Verdele naturii, ciorba și tochitura ciocăneșteană, miedul, vizitarea minei turistice Oița și demonstrațiile de realizare a puilor de pe casele tradiționale și a modului de preparare a cașului dulce, au fost doar câteva dintre vedetele eco-brunch-ului din Ciocănești, care a avut loc în week-end în mijlocul pădurii, pe traseul de drumeție ușoară de la fosta mină Oița. “E frumos, peste tot unde mă uit este verdeaţă, foarte multă natură. Este un sat foarte frumos.”, a fost reacția unui turist venit tocmai din Canada să descopere ținuturile de poveste ale României.

Acest eveniment a fost primul de anul acesta organizat în destinația de ecoturism Țara Dornelor cu scopul de a sprijini conservarea patrimoniului local și autenticitatea experienței turistice prin intermediul gastronomiei locale. De organizarea eco-brunch-ului din Ciocănești s-au ocupat Asociația de Ecoturism Țara Dornelor (AETD), Asociația My Transylvania, comunitatea locală și Primăria comunei Ciocănești. Din echipa de voluntari ai evenimentului au făcut parte o serie de ONG-uri și startup-uri locale, precum: Organizația Tinerilor Dorneni (OTD), prin președintele acesteia, Dorian Dascălu, echipa de la Mănâncă Românește, prin Alina Czutka, Vlad Traian Pașcan și Vlad Ortoanu de la Centru de Publicitate Turistică by viewer.ro, Loredana și Robert Viziteu, Cerasela Ciobanu – din echipa Bucowina Plus, Ana Chirilă – kinetoterapeut, Suceava.Travel, dar și Sabina și Dragoș Dulgheriu de la blogul de călătorii Taraba cu Amintiri și platforma de promovare turistică Vacanță în Bucovina.

Oaspeții veniți din toate colțurile țării au savurat pe îndelete o varietate de mâncăruri locale gătite chiar de gazdele din Ciocănești după rețetele locului, cum ar fi: ciorba ciocăneșteană cu păstrăv afumat și hribi, supa de găină cu tăiței de casă, sărmăluțele în foi de varză servite cu mămăliguță și smântână, tochitura ciocăneșteană din carne de porc, diferite preparate din păstrăv afumat și carne de porc, sortimente variate de brânzeturi, tartine cu vinete sau brânză de vaci și mărar, fasole bătută, tocinei cu brânză, plăcinte poale-n brâu, prăjitură cu mere sau cu urdă, chec, pâine de casă. Nu au lipsit nici băuturile locale cum sunt miedul și siropurile din muguri de brad sau fructe de pădure, culese și preparate local, dar nici țuica fiartă cu săcărică (chimen).

Cu versuri scrise chiar de ei, elevii Școlii Gimnaziale Ciocănești au susținut un moment artistic cu muzică folk, pe acorduri de chitară rece, fredonând la unison îndemnul: “Să trăiești, să iubești, în Ciocănești!”. De altfel, albumul lor muzical, Inimă de ciocăneștean, în format dvd, alături de antologia de poezie a copiilor de la Școala Gimnazială Ciocănești, M-am născut în Ciocănești, s-au numărat printre standurile cu expoziții de vânzare.

Drumeția prin pădure a fost precedată de turul ghidat al vizitatorilor la mina turistică Oița, pe o distanță de 50 de metri, unde au fost întâmpinați cu bine-cunoscutul salut al minerilor: noroc bun! “E prima dată când intru în mina de aici, e o experiență interesantă. De la căldura de afară de 25 de grade, aici nu ştiu câte sunt. Zece?!“, a declarat cu surprindere unul dintre vizitatori. Iar pentru că accesul în mină s-a făcut în grupuri mici, în paralel participanții la eco-brunch au asistat la o demonstrație live de realizare a puilor decorativi, adică modelele de pe casele tradiționale din Ciocănești, devenite faimoase în întreaga lume. Demonstrația a fost posibilă datorită faptului că una dintre fostele clădiri miniere va primi curând o nouă destinație, și anume abator de sacrificare a animalelor, iar în buna tradiție a locului toate clădirile publice sau private trebuie să îmbrace aceste brâie cu motive tradiționale preluate de pe portul popular, după cum a declarat chiar primarul comunei, Radu Ciocan, care s-a dovedit a fi nu doar o gazdă bună, ci și un ghid cu experiență. Printre meșterii satului, care se aflau pe schelă la decorat, s-a numărat și o doamnă, care se trage chiar din familia Tomoiagă, cea care a adus acest trend în comună, în urmă cu mai bine de jumătate de veac. La întoarcerea din drumeție, oaspeții au mai avut parte de încă o surpriză culinară: un balmoș la ceaun, pregătit la foc de lemne, servit cu o cană de lapte acru alături.

Pe durata eco-brunch-ului, cei mici au luat parte la ateliere de tip do it yourself, unde au învățat câte puțin din meșteșugul încondeierii ouălor și pictatul pe pânză. Îndrumătorii acestora au fost Marilena Niculiță, muzeograf și meșter popular din Ciocănești, și Georgiana Șcheul, un tânăr artist local, care a impresionat participanții și cu o expoziție personală de picturi pe pânză, cu portrete autentice care făceau trimitere la domnitori emblematici pentru istoria românilor și la țărani simpli și calzi, din vatra satului. În plus, gazdele de la Casa Aureliana le-au oferit copiilor tururi gratuite cu trăsura.

Nu au lipsit nici suvenirele personalizate cu imaginea destinației de ecoturism Țara Dornelor, brandul comunei Ciocănești și cel al Bucovinei. De la semne de carte, brelocuri, notes-uri, medalioane realizate din lemn, cu gravuri stilizate, până la căni și canvas-uri cu imagini reprezentative din Ciocănești, realizate de atelierul local Studio Chiriluș din Vatra Dornei, special pentru eco-brunchul de sâmbătă.

Accesul participanților la eveniment s-a făcut pe bază de bilet, contra sumei de 150 de lei/persoană, mare parte din suma colectată întorcându-se la comunitatea gazdă, cea care a asigurat partea de mâncare și ateliere.

Următorul eco-brunch din Țara Dornelor va avea loc la mijlocul lunii august în comuna Șaru Dornei. Detaliile organizatorice vor fi comunicate în timp util celor care doresc să ia parte la astfel de experiențe locale cu gust.