Economistul Adrian Radu Rey a fost ales președinte al Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) Suceava. Conferința Județeană de alegeri a PLUS Suceava a avut loc sâmbăta trecută, Adrian Radu Rey fiind ales președinte pentru un mandat de doi ani. Echipa de conducere a PLUS Suceava mai este formată din Beniamin Atodiresei – secretar general, Cristina Pavel – responsabil comunicare, Ionuț Donisian – trezorier și Vlad Hazi – responsabil strângere de fonduri.

Totodată, au fost aleși cei patru membri ai Biroului filialei județene Suceava (Mihai Papuc, Gavril Joltea, Ioan Caulea Și Sergiu Mihai Matcovschi), cei 3 membri ai Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj Suceava (Anamaria Bucaciuc, Florin Adrian Tiperciuc Și Ionel Amarie), cei 3 membri ai Comisiei Județene de Cenzori Suceava (Mariana Ungureanu, Camelia Mihaela Badea și Adrian Constantin Rădășanu) și cei 19 delegați care vor participa la Convenția Națională PLUS ce va avea loc la București în luna decembrie.

Tot în cadrul Convenției județene a fost ales și Coordonatorul organizației de tineret, Generația PLUS, Vlăduț Nicolae Ciobîcă, alături de 3 membri ai Biroului județean (Abel Laurențiu Teodosie, Karina Elena Corduneanu și Valentin Diaconescu).

„Conducerea județeană PLUS Suceava își va ghida activitatea după 12 principii esențiale: colaborare, inovare, educație, evoluție continuă, asumarea responsabilității, respect, competență, încredere, diversitate, rezultate, receptivitate și, cel mai important, integritate”, a declarat Adrian Radu Rey. Anunțul oficial cu privire la înființarea PLUS Suceava a fost făcut, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și europarlamentarul Alianței 2020 USR PLUS, Ramona Strugariu. Aceasta a anunțat că va deschide un birou europarlamentar în municipiul Suceava aproximativ în luna octombrie, 2019.