Specialistii in fertilizare din Philadelphia, alaturi de un grup de medici si cercetatori in domeniu au facut o descoperire nemaipomenita in domeniul ginecologiei si al dezvoltarii umane. Un mic experiment realizat de ei ar putea reprezenta pasul urias spre o modalitate noua de a crea viata. Este vorba despre o noua modalitate de a naste un copil, fara a fi insarcinata. Acest fenomen poarta numele de ectogeneza. El presupune nasterea unui copil in afara corpului, independent de organismul uman, prin intermediul unui mecanism medical.

La momentul actual, teoria testata de ei pare sa tina de domeniul fantasticului, insa experimentele pe animale au dat dovada de un potential de dezvoltare incredibil in aceasta directie. Cercetatorii spun ca in viitorul apropiat aceasta metoda ar putea fi aplicata cu succes la oameni, reprezentand una dintre cele mai mari descoperiri medicale.

Cum ar fi sa poti da viata unui bebelus in afara corpului tau, fara a fi insarcinata?

Cercetatorii americani au reusit in 2017 sa creeze un fat animal, un miel, in cadrul unui uter artificial – un tip de sac (biobag) umplut cu fluid amniotic. Acestia au reusit sa implementeze procedeul de ectogeneza cu succes si sa mentina in viata acest fat in afara organismului. Au construit biobag-ul, au umplut saculetul cu fluid amniotic si au construit mediul propice pentru ca fatul sa se dezvolte, independent de un organism animal.

Acestia au reusit sa tina mielul in viata timp de 4 saptamani folosindu-se de tehnici medicale avansate si de aparatura specifica. Asta dupa ce, intr-o incercare prematura din 2016, cercetatorii de la Cambridge au sustinut un embrion intr-un asemenea vas – uter artificial – pentru 13 zile.

In cele din urma, spun specialistii, aceasta tehnologie va evolua pe viitor, inlocuind chiar si incubatoarele medicale, care ajuta acum extrem de mult in cazul nasterilor premature. Astfel, doar in SUA, peste 30.000 de nou nascuti vor putea sa evolueze in conditii normale. Tehnologia va oferi in acelasi mod, prin ectogeneza, o sansa ca orice fat sa se dezvolte in conditii absolut normale, chiar in exteriorul corpului uman.

Care este scopul principal al dezvoltarii unei asemenea tehnologii – ce spun specialistii?

Aceasta procedura ar urma sa elimine orice risc din timpul sarcinii, ar scuti multe persoane de probleme medicale si de boli sau de diverse complicatii ce pot aparea in timpul unei sarcini.

Se vor putea elimina cu ajutorul acestei tehnologii probleme precum anxietatea in sarcina sau diversele probleme medicale la care o mama este expusa. De asemenea, ar ajuta foarte mult si copilul – acesta ar urma sa se dezvolte independent de problemele de sanatate ale parintilor, crescand in mod sanatos si dezvoltandu-se armonios.

Tehnica ar putea acoperi intreaga plaja a nevoilor de dezvoltare a embrionului. Va inlocui uterul cu un mecanism medical, oferind astfel un mediu propice dezvoltarii fatului, in exteriorul corpului, intr-o monitorizare continua.

Este adevarat ca aducem in discutie mecanizarea, nasterea fiind una artificiala, insa specialistii spun ca ectogeneza tine cont de toate necesitatile fatului, pentru ca acesta sa poata deveni un copil sanatos si 100% ferit de orice risc.

Se pot evita astfel problemele medicale, se poate monitoriza si crea o alimentatie sanatoasa in sarcina, se elimina factorii de risc, ajungand chiar pana la eliminarea problemelor in cazul nasterii premature etc.

Obstetricianul Calro Bulletti, profesor asociat la Universitatea Yale, relata intr-un interviu oferit revistei VICE, faptul ca un astfel de uter artificial ar putea fi creat si adaptat in totalitate la cerintele de crestere si dezvoltare a unui bebelus in mai putin de un deceniu, daca investitiile din domeniu sunt pe masura cercetarilor.

Sarcina viitorului – cat va costa o astfel de procedura si in ce conditii vom putea beneficia de ea

Viziunea lui Carlo Bulletti mizeaza spre o lume in care ectogeneza va ajuta cuplurile ce nu pot face copii sau cuplurile formate din doua persoane de acelasi sex sa poata avea propriul copil, fara complicatii si fara nicio interventie chirurgicala de risc.

In plus, avantajele se rasfrang si asupra cuplurilor normale, care intampina dificultati in a mentine sarcina din cauza a diversi factori. Spre exemplu, femeile care au probleme cu sistemul reproducator sau au malformatii uterine vor putea beneficia de aceasta tehnica, in viitorul apropiat.

In plus, pe perioada sarcinii, mamele nu vor mai trebui sa fie ingrijorate cu privire la regimul alimentar, programul de miscare sau rutina zilnica, iar programul lor obisnuit nu va mai avea de suferit, din cauza modificarilor produse de sarcina.

Insa, trebuie sa fim constienti ca o astfel de procedura ar putea costa extrem de mult. Pentru inceput, acest procedeu va fi disponibil numai pentru cei capabili sa plateasca. Cel putin la momentul actual, cercetarile atrag sume de milioane de dolari pentru a dezvolta mecanisme si proceduri care sa poata transforma ectogeneza in realitate, iar acea realitate este perceputa acum ca fiind un privilegiu al clasei de lux, declara Bulletti.

Cercetari la nivel global cu privire la ectogeneza si la beneficiile acestei proceduri

In Australia, alaturi de alte centre specializate in cercetare, Universitatea Deakin participa activ la cercetarea procedurii de ectogeneza si la experimentele ce ar putea face posibila aceasta procedura medicala.

Conform lectorului universitar Evie Kendal, specialist in sanatate si bioetica, aceasta procedura ar putea fi folosita cu succes si in cazul familiilor cu boli genetice transmisibile. De pilda, o femeie cu sindromul Huntington ce si-ar dori un copil ar urma sa nasca prin ectogeneza, in afara corpului, copilul nepreluand astfel sindromul, nascandu-se si evoluand normal, fara niciun risc medical.

Kendal, alaturi de toti ceilalti specialisti angrenati in proiect, spera ca ectogeneza sa poata fi implementata ca o ramura a medicinei in viitor, intr-un termen cat mai scurt. Iar mai mult decat atat, Kendal spune ca si-ar dori ca aceasta sa poata fi accesibila tuturor claselor sociale, indiferent de puterea financiara a indivizilor. Pentru ca acest lucru sa fie insa posibil, vor mai trece foarte multi ani, in opinia specialistilor.

