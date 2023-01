Ediția 2023 a Turului Ciclist al României va debuta la Suceava, iar competiția va putea fi urmărită pe Eurosport. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a menționat că în competiție vor intra 25 de echipe din 15 țări, cu 150 de sportivi. Mica Buclă va avea loc între 3 și 10 septembrie, iar Suceava va fi gaza Turului Ciclist timp de trei zile: pe 4 septembrie vor fi prezentate echipele, pe 5 septembrie se va desfășura proba de contratimp individual, iar pe 6 septembrie se va da startul primei etape. Potrivit primarului, municipalitatea va aloca 400.000 de lei pentru a asigura cazarea și masa pentru 480 de participanți. De asemenea, municipalitatea urmează să identifice locațiile unde se va desfășura evenimentul și să obțină avizele necesare. Ion Lungu a spus: „Turul Ciclist al României se încadrează în noua strategie de turism a Sucevei, aceea de a organiza cît mai multe evenimente în urbea noastră”. Primele discuții privind aducerea competiției la Suceava au avut loc la începutul lunii trecute la sediul Primăriei între Ion Lungu și reprezentanți ai Federației Române de Ciclism.

