A doua ediție a Festivalului de Film Românesc – “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, a fost deschisă în prezența actorilor Mihaela Sîrbu și Ștefan Iancu, a regizorului Daniel Sandu, a criticului de film Mihai Fulger, a vicepreședintelui ICR Bela Krizbai, a directorului ICR New York, Dorian Branea și a ambasadorului George Cristian Maior.

Festivalul a debutat, în prima zi, sâmbătă, 1 iunie 2019, la National Gallery of Art din Washington, D.C., cu proiecția filmului “Alice T.”, câștigător al premiului pentru cea mai bună actriță (Andra Guti) la Festivalul Internațional de Film de la Locarno. La eveniment au participat peste 300 de persoane. După proiecție, actrița Mihaela Sîrbu și criticul de film Mihai Fulger au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu public, moderată de Margaret Parsons, directoarea Departamentului de Film al National Gallery of Art.

“Este un privilegiu pentru mine să anunț deschiderea celei de a doua ediții a Festivalului de Film Românesc din Washington, DC., devenit un reper în calendarul evenimentelor culturale americane. Filmele prezentate fac parte din Noul Val al cinematografiei românești și au câștigat deja o serie de premii internaționale. Sunt convins că intensitatea poveștilor prezentate va încânta publicul și va genera același entuziasm precum a generat și ediția trecută, ceea ce va ajuta semnificativ la promovarea României, a culturii noastre în SUA”, a declarat ambasadorul României la Washington, George Cristian Maior, în deschiderea festivalului.

La rândul său, Margaret Parsons, directoarea Departamentului de Film a National Gallery of Art, a remarcat continuitatea regizorilor români în a realiza filme apreciate atât de critică cât și de public.

În a doua zi a festivalului, duminică, 2 iunie 2019, publicul a fost încântat de proiecția filmului “Un pas în urma serafimilor”, câștigător deja a 14 premii, și de sesiunea de discuții care a avut loc la final cu regizorul Daniel Sandu, actorul Ștefan Iancu și criticul de film Mihai Fulger.

A doua ediție a Festivalului de Film Românesc din Washington, D.C., intitulat “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, se desfășoară în perioada 1-16 iunie 2019, și este organizată Ambasada României în SUA, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la New York și prestigioasa instituție culturală americană National Gallery of Art.

În programul festivalului sunt cuprinse următoarele producții: „Alice T.” (r. Radu Muntean, 2018), „Fotbal infinit” (r. Corneliu Porumboiu, 2018), „Un pas în urma serafimilor” (r. Daniel Sandu, 2017), „Marița” (r. Cristi Iftime, 2017), „Pororoca” (r. Constantin Popescu, 2018), „Charleston” (r. Andrei Crețulescu, 2018) și „Moromeții 2” (r. Stere Gulea, 2018). Invitații actualei ediții a festivalului sunt regizorii Stere Gulea și Daniel Sandu, regizorul și producătorul Tudor Giurgiu, actorii Mihaela Sîrbu, Horațiu Mălăele, Șerban Pavlu și Ștefan Iancu și criticul de film Mihai Fulger. Programul complet al Festivalul de Film Românesc de la Washington 2019, precum și detalii despre proiecții și evenimentele conexe pot fi consultate online: https://romanianfilmfestivalwashingtondc2019.home.blog/ Pentru relatări la cald, vă invităm să urmăriți și paginile de Facebook https://www.facebook.com/romanian.embassy.us/ și https://www.facebook.com/RCINY/