Cu ocazia ediției a VI-a a Turneului Muzica Palatelor României, un recital de excepție va fi găzduit de Cetatea de Scaun a Sucevei. Evenimentul organizat de Asociația Pro Valores, Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei Suceava și co-finanțat de Institutul Cultural Român și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, va avea loc joi 27 septembrie 2018, de la ora 18.

După incredibilul succes al concertului semnal care a avut loc pe 3 iunie la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, protagonistul evenimentului itinerant – acordeonistul Fernando Mihalache, însoțit de două instrumente deosebit de spectaculoase, rar prezente pe scenele clasice ale României: acordeon și bayan, vă propune un periplu unic, plin de frumuseți sonore care străbat veacurile. Vor răsuna opusuri de la Bach la Richard Galliano, de la Mozart la Eugen Doga și Astor Piazzolla.

Accesul la concert se face în baza biletului de acces în Cetatea de Scaun a Sucevei, bilet cu preturi cuprinse între 3 – 12 lei, în funcție de categoriile de vârstă ale vizitatorilor.

Fernando Mihalache este unul dintre puținii interpreți români ai acordeonului care au reușit să pătrundă pe scenele de concert. A obţinut titlul de doctor în muzică la Universitatea Natională de Muzică Bucureşti in anul 2011 Calitățile sale remarcabile îi permit să abordeze o mare varietate de genuri și stiluri muzicale – o recunoaștere a acestui fapt constituind-o prezența sa pe scena Festivalului George Enescu, a Festivalul Jazz Blues& More,“The Sound of Spring”, etc. Unul dintre cele mai importante proiecte ale sale este “Traffic Strings”, materializat cu un compact disc în 2009. Alături de vibrafonistul Alexandru Anastasiu, pune bazele “Accord Vibes”, un proiect de anvergură (acordeon şi vibrafon), unic în România. Un alt proiect interesant prin asocierea timbrală (flaut, acordeon, pian şi contrabas) cât şi prin repertoriul abordat este “Maxim Quartet”. Acum se află în fața primului turneu solo, o adevărată provocare artistică pe care nu trebuie să o ratați.

Amănunte pe: www.asociatiaprovalores.ro

Turneul “Muzica Palatelor României” va continua astfel: Palatul Manuc Bey de la Hîncești – Republica Moldova (vineri 28 sept., ora 17), Palatul “Teodor Cincu” – Muzeul de Istorie din Tecuci (sâmbătă 29 sept., ora 18), Palatul Episcopal din Galați – Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos (duminică 29 sept., ora 17).

Turneul se bucură de sprijinul SC Fragolino SRL producător de vinuri alese din gama Dealu Morilor. Podgoria este localizată la Buțeni, Republica Moldova, un tărâm în care natura transmite vinului o aromă unică și un gust deosebit.

Spectacolele din cadrul ediției a VI-a a Turneului Muzica Palatelor României sunt caritabile, toate fondurile strânse prin donații la manifestările amintite fiind destinate campaniei “Viitorul artei”, având ca scop sprijinirea tinerilor muzicieni foarte valoroși.