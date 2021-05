Autoritățile județene au definitivat programul Festivalului Internațional ”Ciprian Porumbescu” care se va desfășura în format hibrid, online și onsite în perioada 1-6 iunie. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a ținut din start să sublinieze că această ediție este una pilot un preambul la ediția I care se va desfășura anul viitor în perioada 3-5 iunie. Festivalul va debuta marți, 1 iunie, la ora 13.00 cu un concurs de interpretare vocal instrumentală cu participarea elevilor și profesorilor Școlii de Arte ”Ion Irimescu”, concurs care se va desfășura sub genericul ”Sub semnul lui Ciprian Porumbescu” în incinta Muzeului Satului Bucovinean. ”E un concurs care se desfășoară după toate regulile și rigorile unui concurs dar este cu participarea elevilor și profesorilor de la această școală”, a spus Barbă. Festivalul va continua miercuri, 2 iunie, cu un ”Remember Opereta ”Crai Nou”-2018. De la ora 17.00 va fi difuzat în mediul online un film pilot de prezentare a unor secvențe din cadrul Operetei ”Crai Nou”, repusă în scenă în anul 2018 la Cetatea de Scaun a Sucevei. ”Avem la bază evenimentul din 2 iunie 2018”, a precizat Barbă.

Slujbă de pomenire la mormântul de la Stupca

Joi, 3 iunie, va avea loc acțiunea intitulată ”Ciprian Porumbescu-138 de ani de eternitate”. Este un moment instrumental pentru pian și vioară, în acompaniamentul artiștilor Johannes Onesciuc la pian și Diana Păstru la vioară. care va fi transmis online. Vineri, 4 iunie, de la ora 17:00, va avea loc evenimentul Dorule” la bustul lui Ciprian Porumbescu din Parcul Central al municipiului Suceava. Este un recital instrumental susținut de artiștii Johannes Onesciuc la pian și Diana Păstru la vioară și elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”. Sâmbătă, 4 iunie, de la ora 17.00 avem din nou ”Remember Opereta ”Crai Nou”-2018. ”Este practic o continuare a filmului difuzat pe 2 iunie în mediul online”, a explicat Niculai Barbă. Festivalul se încheie duminică, 6 iunie, cu un Preambul al Festivalului Concurs Internațional de Interpretare a Muzicii de Cameră „Ciprian Porumbescu”,ediția I, 3-5 iunie 2022. Evenimentele vor debuta la ora 10:00 – 12:00 cu o slujbă de pomenire oficiată la Biserica ortodoxă din comuna Ciprian Porumbescu-Stupca și la mormântul marelui muzician. De la 12:00 la 13:30 se va desfășura un recital instrumental susținut de la pian și vioară susținut de aceeași artiștii Johannes Onesciuc la pian și Diana Păstru la vioară.

În premieră film cu personalități naționale și internaționale ale vieții muzicale camerale

De la ora 14:00 va fi prezentat un film pilot realizat de personalități naționale și internaționale ale vieții muzicale camerale cu privire la realizarea în 2022 a primei ediții a Festivalului Concurs Internațional de Interpretare a Muzicii de Cameră „Ciprian Porumbescu”. ”Vor fi practic personalități care vor vorbi despre oportunitatea, necesitatea înființării acestui festival internațional pentru a pune în valoare personalitatea și opera lui Ciprian Porumbescu. Materialul se va încheia cu un recital muzical cameral susținut de prof.univ.dr. Doru Albu la clarinet și conf.univ.dr. Daniel Dragomirescu la chitară de la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași, recital susținut în cadrul Festivalului Internațional ”Erasmus” din Italia, din mai 2019. Este o premieră prezentarea acestui film”, a spus vicele CJ. Barbă speră ca acest format hibrid să își atingă scopul și anume acela de a fi un preambul care își propune să promoveze Festivalul Internațional ”Ciprian Porumbescu”, festival care ”ne dorim să crească de la an la an în așa fel încât să rivalizeze la un moment dat cu marile evenimente de gen, de ce nu chiar cu Festivalul ”George Enescu”. Niculai Barbă a menționat că despre lansarea acestui festival a discutat cu mai multe personalități ale muzicii românești din țară și străinătate. Ca un element de suflet la eveniment va participa online și strănepoata lui Ciprian Porumbescu pe nume Stanca Cionca care locuiește în Germania. ”Sunt în dialog permanent cu dumneaei. Nu va putea fi prezentă fizic, va interveni online. În schimb va fi la evenimentele de la Putna din 15 august”, a spus Barbă.

”Am ales să deschidem acest festival în acest an când se împlinesc 150 de ani de la Marea Serbare de la Putna”

”Ediția din acest an este o ediție pilot în sensul că ne dorim să facem tot ce este posibil pentru a pregăti ediția de anul viitor care va avea concurs internațional și o gală. Va fi un festival în adevăratul sens al cuvântului. Acum vom avea activități care își propun în mare parte promovarea acestui festival. Noi am ales să deschidem acest festival în acest an când se împlinesc 150 de ani de la marea Serbare de la Putna, acea întâlnire a românismului de la 1871 acolo unde Ciprian Porumbescu a avut un rol remarcabil alături de Mihai Eminescu și alte personalități ale lumii culturale din România acelei vremi. Pregătim materiale inedite din biografia lui Ciprian Porumbescu. Vor fi și lucruri în premieră. Avem evenimente care se desfășoară și în aer liber, la care poate participa și publicul, dar avem și o serie de evenimente online. Acestea sunt condițiile în care ne putem desfășura activitățile culturale, având în vedere restricțiile la acest moment”, a încheiat Niculai Barbă.