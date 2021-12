Ești pregătit să schimbi sau să fii schimbat? Alexandru Mironov invită telespectatorii vineri, 3 decembrie 2021, de la ora 21:00, la Digi World,săurmărească, în cadrul emisiunii Digipedia, odiscuție interesantă despre oportunități, educație și primul Smart Lab din mediul rural românesc. Maratonul viitoruluiva provoca mințile telespectatorilor cu încă două ediții speciale Digipedia, difuzate pe 24 și 31 decembrie, de la aceeași oră. Pasionații de știință vor explora universul digitalizării, dar și provocările trăite de sistemul medical și industria turismului din România.

Digipedia, cea mai longevivă producție proprie a postului Digi World, prezentată de cunoscutul jurnalist de știință, Alexandru Mironov, a pregătit pentru finalul anului trei ediții speciale. Pe 3 decembrie, de la ora 21:00, Alexandru Mironov aduce în atenția telespectatorilor dovezile că pandemia nu a generat doar panică și drame, ci și oportunități. Se va discuta despre primul Smart Lab creat în mediul rural din România, alături de doamna Andreea Paul, inițiatoarea acestui proiect educațional și de Alina Trupoiu, director al școlii „Constantin Stere” din Bucov, Prahova. Elevii, care până acum nu aveau nicio speranță la educație de calitate, intră acum în contact cu o tehnologie de ultimă generație: roboți, realitate virtuală, agricultură aeroponică și hidroponică, imprimante 3D.

„Educația se va transforma fundamental. Adesea, cititorii, ascultătorii și telespectatorii mă întreabă ce dificultăți avem în fața noastră. Personal, cred că sunt inevitabile transformările care să aducă echilibru în economia planetară: turbocapitalismul sălbatic va fi stăpânit de populația lumii, mai ales după momentul în care IA (Inteligență Artificială) va deveni companion de drum în civilizația omului. Oriunde m-am aflat am explicat știința pe limba poporului, dar am folosit o tehnologie personală, pe care am numit-o Știință și Imaginație”, a declarat Alexandru Mironov, jurnalist de știință și matematician.

Digipedia aduce doza de știință pe 24 și 31 decembrie cu invitați de renume

Pentru că maratonul viitorului continuă, pe 24 și 31 decembriese va prezenta un bilanț al tuturor tendințelor și schimbărilor care au marcat anul 2021. Dacă până acum eram întrebați care este cuvântul care definește trendurile acestui an, iată că, în cadrul celor două ediții speciale, Alexandru Mironov va discuta cu reprezentanții celor trei paliere dramatic încercate în al doilea an de pandemie: Digitalizarea, Medicina și Turismul. Ce lăsăm în urmă și ce ne rezervă viitorul? Schimbările vor fi analizate apelând la expertiza medicului Bogdan Ivănescu, colaborator activ al postului Digi World și creator al platformei științifice „Dr. Mit”, a domnului Alexandru Coșbuc-Ionescu, CEO Specialist în IT și a celebrului antreprenor în domeniul turismului, Răzvan Pascu.

„Țara noastră nu poate fi ocolită de modernizarea galopantă și chiar nu este. ITC, biotehnologiile și cercetările în lumea vie, laserele și nanotehnologiile sunt câteva dintre domeniile la care lucrează mințile luminate ale țării. Trebuie să fim conștienți că alfabetizarea a trecut de la Era Gutenberg la Era Siliciului, școala, educația, cultura, însemnând și împrietenirea cu gadgeturile lumii în care trăim, cu tehnologiile”, a adăugat Alexandru Mironov.

Cele trei ediții speciale Digipedia-Știință nu ar fi fost posibile fără dedicarea echipei DIGI Docs, reprezentată de Mihaela Popescu, în calitate de producător executiv și regizorși Bogdan Giurcă, în calitate de editor montaj. „M-am înțeles foarte bine cu colega Mihaela Popescu și întreaga echipă de la Digi World, astfel încât pot să vă spun că îi consider pe toți membri ai grupului de colibri, gata, fiecare dintre noi să-și aducă pe scena festiva a lumii stropul de cunoaștere”, surprinde Alexandru Mironov.

Despre Digipedia Știință

În ultimul sezon, mai mult ca oricând, Digipedia a acordat o importanță sporită omului, în raport cu știința, tehnologia și mediul înconjurător, cu avalanșa știrilor contradictorii sau false, s-au dezbătut probleme precum poluarea, încălzirea globală accentuată, fenomenele meteo imprevizibile sau împărțirea cosmosului între marile puteri. Discuțiile au fost realizate alături de importanți oameni de știință, profesori și jurnaliști, în încercarea de a descoperi și înțelege mersul lucrurilor.

Din 2012, în fiecare vineri seară, de la ora 21:00, Digipedia Știință este singura emisiune din România care aduce telespectatorilor, săptămânal, cele mai noi subiecte din domeniul științei și al tehnologiei, acestea fiind dezbătute alături de invitați de renume. Totodată, aceasta este și cea mai longevivă emisiune a canalului Digi World.