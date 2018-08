La Editura Polirom a apărut în această săptămînă volumul Lumea scrisă. Povești care au schimbat oamenii, istoria și civilizația , de Martin Puchner, profesor „Byron and Anita Wien” de engleză şi de literatură comparată la Universitatea Harvard.

„O privire fascinantă asupra evoluţiei scrierii în ultimii 5.000 de ani.” (The Times) • Mai mult decît o istorie a literaturii sau a tehnologiilor scrierii, arătînd cum cărţile au influenţat istoria şi cum literatura ne-a transformat planeta într-o lume scrisă.

„Oferind instantanee ale momentelor-cheie din evoluţia lumii scrise, Puchner creează o pasionantă odisee intelectuală.” (Publishers Weekly)

„Puchner este un fin observator al ironiilor istoriei. Idealul lui este «literatura universală», o sintagmă împrumutată de la Goethe. Amploarea uimitoare şi entuziasmul molipsitor din cartea lui sînt un omagiu adus acestui ideal.” (The Sunday Times)

„Merită o lectură atentă, pentru a înţelege cum am ajuns să citim.” (Margaret Atwood)

Martin Puchner este profesor „Byron and Anita Wien” de engleză şi de literatură comparată la Universitatea Harvard. A primit numeroase premii pentru cărţile sale, care abordează teme diverse, de la filosofie la artă. Bestsellerul său în şase volume, The Norton Anthology of World Literature, şi cursurile de la HarvardX MOOC (cursuri online deschise), adresate studenţilor din întreaga lume, acoperă patru mii de ani de literatură. Locuieşte în Cambridge, Massachusetts.