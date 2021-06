În această zi a anului 1348, la Castelul Windsor, la numai câțiva kilometri vest de Londra, regele Eduard al III-lea a ținut prima ceremonie a ceea ce avea să devină cel mai celebru ordin cavaleresc din lume, Ordinul Jartierei.

De mai multă vreme, regele plănuise să creeze un ordin nobiliar cavaleresc pornind de la legenda Mesei Rotunde a regelui Arthur. Povestea spune că numai cu un an în urmă, frumoasa Ioana de Kent, contesă de Salisbury, pierduse din neatenție o jartieră albastră în timpul unei serate dansante la curte.

Galant, Eduard o ridicase și și-o pusese la mânecă. Pe urmă, gândindu-se la reputația doamnei (sau probabil la a lui, deoarece se știa că îi cam alunecau ochii) a făcut remarca următoare către invitați: Honi soit qui mal y pense („Rușine celui ce gândește de rău”).

Așa s-a născut Ordinul Jartierei și motto-ul său, care s-a păstrat până în zilele noastre drept cea mai înaltă distincție a Angliei.

Inițial, Ordinul a avut 12 membri, dar, în 1805, numărul acestora a fost mărit la 25.

Majoritatea celor care l-au primit au provenit din aristocrația de prim rang a Marii Britanii sau, mai recent, de la nivelurile politice cele mai înalte. Pe de altă parte, însă, nu toți cei care l-au primit s-au dovedit demni de onoare, 36 dintre ei fiind decapitați.

În 1790, George al III-lea i-a oferit lui William Pitt cel Tânăr Ordinul Jartierei, apoi o recompensă financiară semnificativă, precum și un titlu onorific, însă Pitt a refuzat, cerând să-i fie acordate în schimb fratelui său, mai puțin înstărit.

În 1945, Winston Churchill a refuzat această recompensă, pentru faptul că tocmai fusese învins în alegeri. I-a spus unui prieten: „Nu aș putea să primesc Ordinul Jartierei din partea regelui, după ce poporul mi-a dat Ordinul Cizmei”.

Tot la 24 iunie:

1509: Henric al VIII-lea este încoronat la Westminster.

1812: Napoleon și Marea Armată trec râul Nieman, intrând în Rusia.

1859: Napoleon al III-lea îi înfrânge pe austrieci la Solferino.

Geo Alupoae, critic de teatru.